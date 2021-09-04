Алиса Гребенщикова назвала имя отца своего 14-летнего сына, и Алёша Гребенщиков - копия своего папы

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4 сентября 2021, 14:20 Источник: Алиса Гребенщикова

Алиса Гребенщикова, фото: vk.com/alice_grebenshchikova

Актриса театра и кино Алиса Гребенщикова назвала имя отца своего 14-летнего сына Алёши и раскрыла, почему дала сыну свою фамилию. В СМИ периодически сплетничают, кто же отец внука музыканта Бориса Гребенщикова.

Не секрет, что Алиса Гребенщикова состояла в отношениях с оператором и продюсером Сергеем Дандуряном. Они расстались, когда Алиса была беременной.

До рождения сына актриса, уже ожидая ребенка, принимала участие в шоу «Ледовый период». В это время Гребенщиковой стали приписывать роман с тренером и хореографом Илье Авербухом, поскольку он с особой заботой относился к Алисе. Алёша родился, и фигуриста стали подозревать, что он не признаётся в отцовстве.

Все эти годы всплывала тема отцовства Авербуха. Недавно у Ильи Авербуха и его жены Елизаветы Арзамасовой родился сын. И вновь вспомнили о якобы его внебрачном ребёнке. Алису Гребенщикову так это достало, что она решила чётко назвать имя отца Алёши и показать фото сына. Гребенщикова отметила, что сын - копия своего отца.

«Я всегда честно и довольно откровенно говорила о своей личной жизни, о папе Алёши Сергее Александровиче, о том, что бывает так - люди расходятся, да, бывает, что люди живут вместе, не регистрируя отношения, да, бывает, что у них рождается ребёнок», - написала Алиса в соцсети.

«Если кто-то вдруг плохо слышит или невнимательно читает - у Алёши есть папа, Сергей Александрович. Алёша гордится своими армянскими корнями, своими родственниками-художниками. У него в комнате висит флаг Армении», - объяснила Алиса.

Гребенщикова призвала оставить её и её семью в покое.

Про фамилию сына и прочерк в графе отец Алиса объяснила, что ушла от Сергея Дандуряна в положении, а он не интересовался их будущим малышом. Сергей не настаивал, чтобы его записали отцом. Её не поддерживал и не помогал. Но из роддома забирал.

По словам актрисы, он видел Алексея всего несколько раз. В таком случае Алиса Гребенщикова приняла решение - пусть сын будет только её ребёнком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алиса Гребенщикова (@alicegworld)

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