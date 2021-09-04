Почему Ксения Собчак строго общается с сыном

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4 сентября 2021, 07:13 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Ведущая в новом интервью рассказала, как она справляется с материнскими обязанностями. Еще будучи замужем за Максимом Виторганом Ксения родила сына - это было в 2016 году. Многим долгое время казалось, что Собчак не должна становиться мамой из-за ее резких высказываний в адрес чужих детей. Но после рождения своего ребенка в характере журналистки что-то кардинально изменилось.

Ксения рассказала, что главный секрет в воспитании сына - отсутсвие манипуляций и капризов. По ее словам, пока что удается держать сына в строгости. Платон усвоил, что его слезы и истерики вызывают у мамы только одну реакцию.

«Если он плачет, то точно не достигнет своей цели. Единственный способ чего-то достичь - это разговоры и тогда он получает то, что хочет. Если начинается каприз, то разговор окончен. Он это уже знает и, мне кажется, что это большой результат», - сказала Собчак в интервью для YouTube-шоу «Начало».

Со своим бывшим мужем ведущая сохранила дружеские отношения. Виторган часто проводит время с сыном и бывает на всех семейных праздниках.

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