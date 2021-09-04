Звезда сериалов Артем Алексеев задержан в неадекватном состоянии

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

4 сентября 2021, 07:07 Анастасия Иванова

Взято из интернета

В пятницу днем актеру стало плохо, после чего к нему приехали врачи. По началу подумали, что он принял запрещенные вещества, но затем был уточнен диагноз.

По некоторым данным, у Артема диагностирован острый психоз. Оказалось, что актер поссорился с женой, после чего выкрал маленькую дочь и бродил с ней по городу в невменяемом состоянии. О своем местонахождении он говорить отказывался.

В данный момент Алексеев находится под присмотром врачей в одной из московских клиник. Известно, что медики хотят понаблюдать за его состоянием, чтобы назначить грамотное лечение.

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