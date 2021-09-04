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Звезда сериалов Артем Алексеев задержан в неадекватном состоянии

, 07:07

Звезда сериалов Артем Алексеев задержан в неадекватном состоянии
Взято из интернета

В пятницу днем актеру стало плохо, после чего к нему приехали врачи. По началу подумали, что он принял запрещенные вещества, но затем был уточнен диагноз. 

По некоторым данным, у Артема диагностирован острый психоз. Оказалось, что актер поссорился с женой, после чего выкрал маленькую дочь и бродил с ней по городу в невменяемом состоянии. О своем местонахождении он говорить отказывался.

В данный момент Алексеев находится под присмотром врачей в одной из московских клиник. Известно, что медики хотят понаблюдать за его состоянием, чтобы назначить грамотное лечение.

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