Дмитрий Шепелев получил работу на «России-1

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

3 сентября 2021, 17:38 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Стало известно, что белорусский, украинский и российский телеведущий будет вести передачу «Шоу большой страны» совместно с Екатериной Сулкиной. Производством проекта занялись Comedy Club Production. Премьера состоится уже 10 сентября. Данное шоу - это концерт из юмористических номеров. В нем примут участие комики и певцы, каждый номер будет обыгрывать ситуацию из повседневной жизни.

Стало известно, что белорусский, украинский и российский телеведущий будет вести передачу «Шоу большой страны» совместно с Екатериной Сулкиной. Производством проекта занялись Comedy Club Production. Премьера состоится уже 10 сентября. Данное шоу - это концерт из юмористических номеров. В нем примут участие комики и певцы, каждый номер будет обыгрывать ситуацию из повседневной жизни.

«У нас с Катей Скулкиной во время номера есть возможность уходить с площадки, отдыхать, пить чай с сушками. Так вот за прошедшие несколько дней съемок мы так ни разу и не ушли, а оставались в зале и смотрели все номера от начала и до конца, потому что сделаны они весело и классно! В одном из выпусков будет номер, в котором глава семьи сделал в парикмахерской очень яркую стрижку. Когда я возвращаюсь домой к семье после визита к стилисту, чувствую примерно то же самое - надо мной домашние частенько посмеиваются», - признался Дмитрий Шепелев.

Как сообщил продюсер Артур Джанибекян, это будет первый совместный проект Comedy Club Production с телеканалом «Россия 1». Для него были привлечены креативные продюсеры и артисты, а создателям хотелось поэкспериментировать с форматами и стилями. К тому же, это даст возможность поработать с новой аудиторией.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости