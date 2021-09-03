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3 сентября 2021, 17:18 Источник: Андрей Норкин

Телеведущий Андрей Норкин женился во второй раз. Норкин сам сообщил об изменениях в своей личной жизни. Телеведущий выложил в своих аккаунтах Instagram и в "Вконтакте" несколько фото с избранницей из ЗАГСа.

На одном из фото запечатлено, как молодожены обменялись кольцами, на другой - их супружеский поцелуй.

53-летний телеведущий коротко подписал: "Воть )))". Подробностей о жене Андрей Норкин не раскрыл.

Андрей Норкин был женат 28 лет на журналистке Юлии Норкиной. Он поженились, когда у Юлии был сын. В браке журналистов родилась дочь. Супруги позже усыновили двух мальчиков-братьев. В этом году старший внук Андрея Норкина пошел в школу. Об этом телеведущий сообщил лично в соцсетях 1 сентября.

4 июня 2020 года Юлия скончалась, и Норкин стал вдовцом.

Поклонники телеведущего не смогли оставить без внимания его женитьбу. Кто-то поздравляет, кто-то "закидывает тапками".

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