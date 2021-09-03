Заворотнюк вышла на улицу в «пижамном» наряде

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3 сентября 2021, 16:47 Анастасия Иванова

Фото взято из instagram @anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк не так давно начала жить самостоятельно - она живет отдельно в московской квартире. Девушка старается построить в России успешную модельную карьеру, а также активно ведет страницу в инстаграме, выступая в качестве фэшн-блогера.

Но возможно не ко всем модным советам Анны можно прислушиваться. Сама красотка оказалась жертвой погони за популярными трендами. Дочь актрисы рассказала, что на днях решилась выйти на улицу в модном ныне пижамном наряде. Ей представлялось, что она выглядит здорово и современно, но на деле ее одежда была не к месту и лишь привлекала ненужное внимание.

«Я в образе городской сумасшедшей. Очень красивая пижама, но все-таки я поняла, что мне комфортнее находиться в ней дома. А как вам тренд на пижамные костюмы в городе? Осмелились бы так выйти?» - обратилась Анна к подписчикам в инстаграме.

Дочь артистки с сожалением отметила, что если бы она до сих пор жила в США, то могла бы выходить в подобном наряде на улицу. Такой стиль на улицах штатов встречается часто.

«В Америке очень многие ходят в пижамах на улице. Но не в таких красивых, а обычных! Абсолютно нормально увидеть там женщину с маской (не против ковида, а тканевой) на лице и в бигудях, где-нибудь в супермаркете», - сообщила 25-летняя дочь Анастасии Заворотнюк.

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