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Старость подкрадывается: Брэд Питт признался, что начал чувствовать свой возраст

, 16:40

Старость подкрадывается: Брэд Питт признался, что начал чувствовать свой возраст
Фото взято из интернета

В этом году актер будет праздновать свой уже 58-ой день рождения. Но он все равно заставляет замирать сердца миллионов своих фанаток и даже фанатов по всему миру! Однако, как признался сам Питт, он уже начинает чувствовать свой возраст. 

Артист признался, что становится старшее и более уязвимым. Поэтому Брэд начинает ценить комфорт и простоту во всем, в том числе и в одежде. Но актер говорит не о дешевых вещах, а наоборот, Питт ценит качество в деталях. Качество - единственный секрет его стиля в одежде.

Как заявил Брэд, он сомневается, что у него вообще есть собственный стиль. Питт признался, что находит крайне утомительным следить за новыми трендами в моде. Поэтому актер облюбовал простой монохромный стиль в одежде, отдавая предпочтение черному.

Поклонникам Брэда можно успокоиться - с его внешностью все пока обстоит совсем не так плохо, как он говорит. Да, актер уже не выглядит юношей, но Питт по-прежнему лихо разъезжает на мотоцикле и выглядит при этом так же круто. И его улыбка вовсе не стала менее обаятельной.

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