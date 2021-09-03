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Серьезная ссора с мужем: Валерия Гай Германика рассказала подробности

, 09:08

Серьезная ссора с мужем: Валерия Гай Германика рассказала подробности
Фото взято из интернета

Семейная ссора кинорежиссера с мужем Денисом Молчановым неожиданно стала достоянием гласности. В телеграм-канале «112» появилась информация, что сегодня утром к супругу Германики наведался наряд полиции.

По некоторым данным бизнесмен находился в одном из номеров столичного отеля The Ritz-Carlton. Сотрудники полиции получили анонимный вызов, где сообщили о том, что Молчанов якобы хранит в номере оружие и наркотики. Как известно по сообщениям из телеграм-канала, наряд обнаружил в комнате ружье и некое вещество, которое сразу же отправили на экспертизу. При этом у Дениса имелось разрешение на огнестрельное оружие.

Валерия уже дала комментарии по этому поводу журналистам. Режиссер рассказала о крупной ссоре с мужем накануне инцидента: по ее словам, муж после скандала взял ружье и уехал ночевать в отель. Касаемо запрещенного вещества, Германика сказала, что это могли быть обычные БАДы, потому что Денис точно не балуется «запрещёнкой».

«У богатых свои причуды, но наркотиков точно нет», - прокомментировала поведение своего мужа 37-летняя Валерия Гай Германика.

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