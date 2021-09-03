Рената Литвинова показала себя без макияжа

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3 сентября 2021, 09:04 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

К образу загадочной красотки артистки уже все привыкли. На светских мероприятиях она появляется в эффектных нарядах в пол, с элегантной укладкой и выразительным макияжем. Фирменный стиль Ренаты - акцент на губы и глаза.

Однако актриса решила показаться в новом облике - натуральном, без всякой косметики и укладки. Режиссер сделала селфи, на котором предстала максимально естественной. Литвинова решила устроить себе праздник в виде спа-процедур. В интернет она выложила кадр из салона красоты.

«Часть профессии - хранить оболочку тоже - и ходить в нужные места», - написала сценаристка под фото в инстаграм.

Подписчики стали обсуждать естественную внешность артистки. Одни пришли в восторг, другие не поняли, кто на снимке: «Естественная красота, фото шикарное», «Очень красивая и естественная», «Это Рената??? Никогда бы не узнала», «Совсем другой человек», «Это точно вы?», «Да уж, с косметикой лучше, красьтесь дальше».

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