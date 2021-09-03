Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Рената Литвинова показала себя без макияжа

, 09:04

Рената Литвинова показала себя без макияжа
Фото взято из интернета

К образу загадочной красотки артистки уже все привыкли. На светских мероприятиях она появляется в эффектных нарядах в пол, с элегантной укладкой и выразительным макияжем. Фирменный стиль Ренаты - акцент на губы и глаза. 

Однако актриса решила показаться в новом облике - натуральном, без всякой косметики и укладки. Режиссер сделала селфи, на котором предстала максимально естественной. Литвинова решила устроить себе праздник в виде спа-процедур. В интернет она выложила кадр из салона красоты.

«Часть профессии - хранить оболочку тоже - и ходить в нужные места», - написала сценаристка под фото в инстаграм.

Подписчики стали обсуждать естественную внешность артистки. Одни пришли в восторг, другие не поняли, кто на снимке: «Естественная красота, фото шикарное», «Очень красивая и естественная», «Это Рената??? Никогда бы не узнала», «Совсем другой человек», «Это точно вы?», «Да уж, с косметикой лучше, красьтесь дальше».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Президент РФ Владимир Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок малого бизнеса на пять лет. «Пять лет - это конечно, большой срок … Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший», - высказал гала государства в ходе Восточного экономического форума. Напомним, что 2 сентября Путин прибыл в Дальневосточный федеральный университет, где открылся VI Восточный экономический форум. Мероприятие будет проходить во Владивостоке с 2 по 4 сентября.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество

Экономика

В мире

В мире

В мире