Жители элитного посёлка недовольны соседством с Анастасией Волочковой

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

3 сентября 2021, 08:57 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Недавно балерина снова оказалась в центре конфликта. В этот раз в интернет попало фото, где Волочкова запечатлена, справляющая нужду под елкой. Соседи были в шоке от такого поведения, а еще сообщили, что это не единственные ее выходки.

Ирина Шмидке - жительница элитного поселка, - заявила, что Анастасия нередко устраивает пьяные тусовки. Ирине часто приходится наблюдать неприличные и некрасивые сцены из будней балерины. Женщина рада, что от такого зрелища избавлена хотя бы дочь бывшей примы Большого театра.

«Ариадна сегодня живет с отцом, считаю это благом. Он умный мужчина раз так сделал. Что дочь увидит? Какое воспитание даст эта мать? Употребление шампанского и кальяна в три часа ночи. Это явно не приводит к развитию мозговых клеток», - негодовала Шмидке в эфире шоу «Пусть говорят» Первого канала.

Сама же Анастасия шокирована тем, что соседи следят за ее личной жизнью. Балерина считает, что на своей территории она вольна делать то, что ей хочется. Однако соседей возмущает не только пьянки и своеобразный эксгибиционизм звезды: якобы странности балерины стали влиять на весь поселок.

Олеся Громова - еще одна соседка, - также сообщила, что Волочкову боятся все жители из-за ее связи с сомнительными личностями. «Нам страшно гулять по поселку. Нам приходят угрозы. Если не будем платить, то с нашим домом может произойти что угодно. Анастасия поддерживает этих людей», - откровенничала женщина.

Поговаривают, что бывшая прима Большого даже помогает жилищным компаниям, против которых выступают остальные соседи: «Проблема в том, что в нашем поселке сейчас находится незаконно туда попавшая управляющая компания. Анастасия защищает их интересы».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости