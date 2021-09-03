Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Жители элитного посёлка недовольны соседством с Анастасией Волочковой

, 08:57

Жители элитного посёлка недовольны соседством с Анастасией Волочковой
Фото взято из интернета

Недавно балерина снова оказалась в центре конфликта. В этот раз в интернет попало фото, где Волочкова запечатлена, справляющая нужду под елкой. Соседи были в шоке от такого поведения, а еще сообщили, что это не единственные ее выходки. 

Ирина Шмидке - жительница элитного поселка, - заявила, что Анастасия нередко устраивает пьяные тусовки. Ирине часто приходится наблюдать неприличные и некрасивые сцены из будней балерины. Женщина рада, что от такого зрелища избавлена хотя бы дочь бывшей примы Большого театра.

«Ариадна сегодня живет с отцом, считаю это благом. Он умный мужчина раз так сделал. Что дочь увидит? Какое воспитание даст эта мать? Употребление шампанского и кальяна в три часа ночи. Это явно не приводит к развитию мозговых клеток», - негодовала Шмидке в эфире шоу «Пусть говорят» Первого канала.

Сама же Анастасия шокирована тем, что соседи следят за ее личной жизнью. Балерина считает, что на своей территории она вольна делать то, что ей хочется. Однако соседей возмущает не только пьянки и своеобразный эксгибиционизм звезды: якобы странности балерины стали влиять на весь поселок.

Олеся Громова - еще одна соседка, - также сообщила, что Волочкову боятся все жители из-за ее связи с сомнительными личностями. «Нам страшно гулять по поселку. Нам приходят угрозы. Если не будем платить, то с нашим домом может произойти что угодно. Анастасия поддерживает этих людей», - откровенничала женщина.

Поговаривают, что бывшая прима Большого даже помогает жилищным компаниям, против которых выступают остальные соседи: «Проблема в том, что в нашем поселке сейчас находится незаконно туда попавшая управляющая компания. Анастасия защищает их интересы».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Политика

Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок бизнеса

Президент РФ Владимир Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок малого бизнеса на пять лет. «Пять лет - это конечно, большой срок … Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший», - высказал гала государства в ходе Восточного экономического форума. Напомним, что 2 сентября Путин прибыл в Дальневосточный федеральный университет, где открылся VI Восточный экономический форум. Мероприятие будет проходить во Владивостоке с 2 по 4 сентября.

Аргументы НеделиАвторы АН

Политика

Аргументы НеделиИнтервью

Политика

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество

Экономика

В мире

В мире

В мире