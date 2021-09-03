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Звезды на открытии Венецианского фестиваля - 2021

, 08:52

Звезды на открытии Венецианского фестиваля - 2021
Фото взято из интернета

В городе стартовал Венецианский фестиваль - 2021. Церемонию открытия смотра посетили Пенелопа Крус, Джорджина Родригес, Адриана Лима, Хелен Миррен, Изабель Юппер, Бьянка Балти, Барбара Палвин и многие другие звезды.

Вышли на красную дорожку и сестры Спенсер - леди Элиза и леди Амелия, племянницы покойной принцессы Дианы. На кинофестивале девушки появились не просто так: в основном конкурсе киносмотра участвует фильм Пабло Ларраина «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» о периоде в жизни принцессы Уэльской. Принцессу Диану в картине сыграла Кристен Стюарт, и критики уже называют эту роль одной из лучших в карьере актрисы, а сам фильм - важным кинособытием. Впрочем, в программе множество и других интересных работ, в том числе и российская картина «Капитан Волконогов бежал».

Фото взято из интернета (Милена Смит и Пенелопа Крус)
Фото взято из интернета (Милена Смит и Пенелопа Крус)

Фото взято из интернета (Хелен Миррен)
Фото взято из интернета (Хелен Миррен)

Фото взято из интернета (Джорджина Родригез)
Фото взято из интернета (Джорджина Родригез)

Фото взято из интернета (Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер)
Фото взято из интернета (Леди Элиза Спенсер и леди Амелия Спенсер)

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Президент РФ Владимир Путин согласился отложить на год вопрос об отсрочке проверок малого бизнеса на пять лет. «Пять лет - это конечно, большой срок … Нам нужно посмотреть, как инвесторы реализуют заявленные планы. И как они пользуются теми мерами поддержки, которые в целом проработаны и это такой инструментарий, на мой взгляд, очень хороший», - высказал гала государства в ходе Восточного экономического форума. Напомним, что 2 сентября Путин прибыл в Дальневосточный федеральный университет, где открылся VI Восточный экономический форум. Мероприятие будет проходить во Владивостоке с 2 по 4 сентября.

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