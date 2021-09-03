Звезды на открытии Венецианского фестиваля - 2021

В городе стартовал Венецианский фестиваль - 2021. Церемонию открытия смотра посетили Пенелопа Крус, Джорджина Родригес, Адриана Лима, Хелен Миррен, Изабель Юппер, Бьянка Балти, Барбара Палвин и многие другие звезды.
Вышли на красную дорожку и сестры Спенсер - леди Элиза и леди Амелия, племянницы покойной принцессы Дианы. На кинофестивале девушки появились не просто так: в основном конкурсе киносмотра участвует фильм Пабло Ларраина «Спенсер: Тайна принцессы Дианы» о периоде в жизни принцессы Уэльской. Принцессу Диану в картине сыграла Кристен Стюарт, и критики уже называют эту роль одной из лучших в карьере актрисы, а сам фильм - важным кинособытием. Впрочем, в программе множество и других интересных работ, в том числе и российская картина «Капитан Волконогов бежал».
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