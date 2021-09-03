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«Темное» прошлое новоиспечённого молодого мужа Азизы обсудили в программе Малахова

, 08:37

«Темное» прошлое новоиспечённого молодого мужа Азизы обсудили в программе Малахова
Фото взято из интернета

Вот уже несколько дней шоу-бизнес обсуждает свадьбу Азизы. Певица неожиданно вышла замуж за молодого итальянца Алессандро Лортэ. Только к сожалению оказалось, что мужчина не без секрета. 

Выяснилось, что молодого человека зовут вовсе не Алессандро, а Александр Соколов. Он долгие годы жил с мамой и братом в Липецке, а потом переехал в Италию. По слухам, мужчина открыл семейный ресторан, который приносил ему большой доход. Но только эксперты студии «Андрей Малахов. Прямой эфир» усомнились в достоверности данных сведений и считают, что он обыкновенный мошенник, как и его мать Людмила.

Некая женщина из Греции подтвердила, что семья Соколова на мели, и им нужны деньги Азизы. «Саша говорил маме: «Я не хочу жениться, она старая и страшная. И еще сумасшедшая. Она мне не нужна, я не хочу портить молодость». Но мама заставила: «Нам нужны деньги». Он тупой, ничего не решает вообще. Азиза ему купила два костюма на свадьбу. Она в курсе всего - она знает, что он не ресторатор. А брат просто работает на кухне. А Людок - даст фору всем», - прозвучали шокирующие подробности в эфире телеканала.

В студию программы пришла Татьяна Щербинина, которую Людмила обманула в начале двухтысячных. Она продала Татьяне квартиру и подселила туда других жильцов. В итоге между женщинами был суд, и потерпевшим вернули деньги. В ходе разбирательства выяснилось, что квартира была в аресте, и ее перепродавали раз пять.

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