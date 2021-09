«Maggot Brain»: 50 лет легендарному альбому Funkadelic

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

2 сентября 2021, 20:28 Антон Дубровский, Журналист

Фото: cоцсети

Funkadelic — американская музыкальная группа, созданная Джорджем Клинтоном. Наряду с группой Parliament — один из двух основных его музыкальных коллективов / проектов.

В то время как группа Parliament была ориентирована на выпуск запоминающихся песен и успех в сингловых хит-парадах, группа Funkadelic была более ро́ковым проектом. Продолжая дело, начатое Джими Хендриксом и Слаем Стоуном (знаменитый американский соул-фанк-музыкант, лидер группы Sly And The Family Stone), группа расширила представление о «чёрном роке», добавив в него элементы психоделии 1960-х годов и блюза, в совмещении с ритмичной до навязчивости мелодикой соула и фанка. Кроме того, в отличие от Parliament, группа была не проектом по написанию хитов, а более альбомно-ориентированным коллективом, и записывала концептуальные альбомы с общественно-политической окраской. Несмотря на меньшую коммерческую направленность, Funkadelic была так же популярна, как Parliament, особенно в конце 1970-х, когда у проектов Джорджа Клинтона (коллективно известных под именем P-Funk) выработался единый стиль, и они стали звучать более похоже друг на друга.

В 1997 году совокупный проект Джорджа Клинтона Parliament-Funkadelic был принят в Зал Славы Рок-н-Ролла.

Кроме того, песня «One Nation Under A Groove» в исполнении группы Funkadelic вместе с одной песней группы Parliament входит в составленный Залом Славы Рок-н-Ролла список 500 Songs That Shaped Rock and Roll (500 Песен, Которые Определили Рок-н-Ролл). (Из Википедии).

Возможно, две ноты в начале легендарного соло гитариста Эдди Хейзела в песне «Maggot Brain» группы Funkadelic – это самые важные ноты в истории фанк-рока.

Эта песня - дерзкая, эмоциональная 10-минутная блюзовая баллада, которая начинается коротким эксцентричным стихотворением лидера группы Джорджа Клинтона. Она поддерживается впечатляющим гитарным мастерством Хейзела. Клинтон выделяет бас-гитару и барабаны из основного микса песни, оставляя звуковое поле свободным для редких партий дополнительных аккордов на ритм-гитаре и зажигательной игры Эдди Хейзела, в которой используется множество гитарных эффектов.

И песня, и альбом, которые имеют общее название «Maggot Brain», были выпущены чуть больше 50 лет назад, в июле 1971 года. Клинтон отпраздновал свой собственный 80-й день рождения 22 июля 2021 года.

Хотя сегодня в мире существует множество поклонников музыки, которые, возможно, не знакомы с этой песней или именем Эдди Хейзела, артисты, начиная от Red Hot Chili Peppers (знаменитая американская фанк-рок-группа) и заканчивая Widespread Panic (американская группа, смешивающая в своем творчестве многие стили рок-музыки и джаза) и Childish Gambino (Дональд Гловер Младший, американский музыкант, актер и комик), признали, как этот выдающийся альбом Funkadelic вдохновил их на собственные художественные работы.

«Это настоящее заявление на века», - говорит об альбоме «Maggot Brain» Вернон Рид, лидер-гитарист американской чернокожей фанк-метал-группы Living Colour, удостоенной премии Грэмми. «Это музыкальное произведение, призванное вызывать призраков прошлого. Эта музыка вызывает страдания. Она также вызывает и радость. Это шедевр».

Чувства

Американский культурный критик и писатель Грег Тейт, один из основателей коалиции Black Rock (некоммерческая организация Нью-Йорка, созданная для продвижения творчества чернокожих музыкантов), сравнивает альбом «Maggot Brain» с «A Love Supreme» (1965), работой культового джазового саксофониста Джона Колтрейна. Эта работа - выдающееся художественное заявление, оказавшее значительное влияние на различные поколения музыкантов.

Клинтон, которого можно смело назвать прадедом фанк-рока, говорит, что перед записью «Maggot Brain» он велел Хейзелу играть так, как будто кто-то сказал ему, что его мать умерла.

«Все это – чувства», - говорит Клинтон. «Эдди отображает в музыке все возможные чувства в мире. Он бесконечно чувствителен в своем творчестве, он настоящий сгусток чувств. Моя мама называла его «Старина Плачущий Эдди». Он так хорошо умел создавать плач на гитаре, что это было по-настоящему красиво».

Клинтон говорит, что долговечность альбома «Maggot Brain» была частью его плана. Он решил отказаться от поп-синглов, чтобы сосредоточиться на создании одноименной песни «Maggot Brain» и самого альбома, к которым поклонники могли бы вернуться и десятилетия спустя.

Как же группа, которая начинала как R&B-группа (ритм-энд-блюз-группа) в стиле знаменитого американского лейбла Motown, выпустила один из самых важных гитарных гимнов десятилетия?

Корни

История «Maggot Brain» восходит к 1967 году, когда другой состав во главе с Клинтоном под названием The Parliaments выпустил танцевальный хит под названием «(I Wanna) Testify».

The Parliaments были вокальной группой в стиле коллектива The Temptations (влиятельная соул-группа 1960-х, существующая и по сей день). «(I Wanna) Testify» была типичным треком в среднем темпе, повествовавшим о влюбленном мужчине. Впрочем, Клинтона, который нанял подростка Эдди Хейзела для инструментальной поддержки группы The Parliaments в турне, все больше и больше привлекало смешивание психоделического рока с фанком. Особенно, когда The Parliaments начали ездить в турне с хард-рок-группами.

«Vanilla Fudge (влиятельная американская психоделик-рок и хард-рок-группа – авт.) была одной из групп, с которой мы постоянно пересекались», - говорит Клинтон. «У нас не было никаких своих инструментов, поэтому мы позаимствовали инструменты у них. Аппаратура была очень шумной. Мы сразу поняли, что именно этот факт заставил их звучать так, как они звучали».

Вернон Рид говорит, что Клинтон однажды сказал ему о том, что психоделическая эра и Лето Любви (лето 1967 года, когда в Сан-Франциско, в квартале Хайт-Эшбери собралось почти сто тысяч хиппи для празднования любви и свободы - уникальный феномен культурного, социального и политического бунта) изменили его жизнь.

«Он рассказал о том, как впервые встретил белых людей, которые были по-настоящему добрыми и по-настоящему милыми», - вспоминает Рид. «Он чувствовал, что люди, которых он встретил тогда, буквально снимут с себя рубашку и отдадут ее тебе».

Группа инструментальной поддержки, сопровождавшая The Parliaments, превратилась в рок-группу под названием Funkadelic. Они появились на сцене в поворотный момент в музыке.

Рок-звезда-виртуоз Джими Хендрикс умер в 1970 году, оставив легионы гитаристов – особенно чернокожих музыкантов, таких как гитарист Эдди Хейзел, – размышлять о том, как продолжить и расширить его наследие.

В то же время звезды R&B и соула, такие как Стиви Уандер, Марвин Гэй и The Temptations, стремились выйти за пределы своего традиционного подхода к творчеству и поэкспериментировать с новыми звуками.

Когда Funkadelic записывали свои ранние пластинки, Клинтон заметил, что белым рок-группам и их аудитории были интересны именно блюзовые исполнители, которые нравились его матери много лет назад. Он рассуждал так: можно взять старый блюз и модернизировать его, возможно, появится что-то такое необычное, к чему слушатели вернулись бы и 15 лет спустя.

«Maggot Brain» был воплощением той эпохи», - говорит Клинтон. «Мы флиртовали с психоделикой. Я называю это «громким R&B». Поэтому мы и назвали группу Funkadelic».

Звучание

Для реализации своих замыслов Клинтон придумал 10-минутную балладу, в которой полностью раскрывались способности Хейзела. Эдди постоянно слушал записи Хендрикса, Слая Стоуна и британской группы Cream, которые ему дал Джордж. Вся группа играла с Хейзелом в студии, но Клинтон убрал большую часть баса и барабанов из звукового микса, оставив место для еще большего количества эхо-эффектов на гитаре.

Результатом стала знаменитая композиция «Maggot Brain».

«Это было настоящее движение», - говорит критик Грег Тейт. «В принципе, то, что все узнали от Слая Стоуна и Джими Хендрикса, заключалось в том, что не обязательно в группе иметь солиста. Просто достаточно иметь отличную группу», - добавляет он.

Дуэйн «Блэкберд» Макнайт присоединился к постоянно меняющемуся составу проектов Клинтона P-Funk в 1978 году. Дуэйн говорит, что он услышал «Maggot Brain» задолго до того, как начал исполнять эту песню на одной сцене с Эдди Хейзелом. Он утверждает, что именно тогда он понял, что чернокожий мужчина в роли героя рок-гитары действительно что-то значит.

«Всё это было очень вдохновляюще. Другая форма рок-н-ролла, с которой я мог отождествлять и себя», - утверждает Макнайт. «Это дало мне возможность идти вперед и исследовать далее вещи, которые я уже начал подробно изучать», - добавляет гитарист.

Сегодня

Хейзел умер в 1992 году. Хотя поклонники фанк-рока, возможно, и знают имя этого гитариста, Вернон Рид говорит, что чернокожих героев гитары, таких как Хейзел и Эрни Айсли из группы The Isley Brothers, часто не замечают. Они исчезли с обложек музыкальных журналов из-за политики музыкального истеблишмента, в которой всегда в музыке доминировали белые, не всегда признающие творчество своих чернокожих коллег.

«Им было отказано в их законном месте в истории рок-н-ролла: это однозначно», - говорит Рид, который сам попал на некоторые из этих обложек журналов будучи темнокожим гитаристом. «Я чувствую себя очень благодарным этим музыкантам. Я бы не существовал как личность без этих братьев, которые сделали свое дело. Для меня было дико то, что гитара оказалась такой поляризованной областью», - объясняет музыкант.

Клинтон, который позже разработал более коммерческое звучание с фанк-ориентированной группой Parliament (не путать с The Parliaments), все еще играет «Maggot Brain» в своих живых выступлениях, наблюдая за тем, как его теории о формировании аудитории на протяжении поколений воспроизводятся в реальном времени.

«Мы были слишком белыми для чернокожих и слишком черными для белых», - говорит он. «Люди, которые действительно любили нас, остались с нами навсегда. Группы The Grateful Dead, Widespread Panic — у всех нас одни и те же поклонники. Бабушки и дедушки приходят к нам со своими детьми и внуками. Это все равно что пойти в цирк», - объясняет Джордж.

Тем временем, вы можете представить Эдди Хейзела сидящего где-то наверху, на облаках, смотрящего вниз и радующегося той революции в музыке, которую он помог осуществить.

Материал основан на исследованиях американского журналиста и писателя Эрика Дегганса.

