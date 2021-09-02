ТОП самых обсуждаемых блогеров России

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

2 сентября 2021, 12:43 София Савицкая

Фото: pixabay.com

Чем больше подписчиков — тем больше доход. Это один из мотивов того, что блогеры развивают свои страницы и наращивают аудиторию посредством рекламы и других инструментов. Соцсети на сегодняшний день — самая популярная блогерская площадка. Мы собрали для вас 8 крупных блогеров, которые буквально “захватили” большую аудиторию в соцсетях.

1. Samoylova Oxana

Оксана Самойлова всем известна, как жена Джигана. Помимо роли хорошей матери и жены имеет статус блогера, фотомодели и бизнесвумен. На её инстаграм аккаунте 14,5 миллионов подписчиков.

В начале 2020 года у Джигана и Оксаны родился 4-ый ребенок – сын Давид. Вследствие чего радостный отец увлекся наркотическими веществами и оказался в американской реабилитационной клинике. Оттуда он вёл прямые эфиры в опьяненном состоянии и говорил неприятные слова про своих коллег. Вскрылись многочисленные измены супруга и давняя наркотическая зависимость, после чего Самойлова подала на развод. Бракоразводного процесса так и не произошло, сама Оксана объясняет это тем, что детям так будет лучше.

После этой ситуации на модель обрушилась волна хейта, подписчики обвинили ее в лицемерии и хайпе, но Оксана оправдываться не намерена.

Также в сентябре 2020 года Оксана порадовала подписчиков своим новым брендом косметики для ухода «Sammy Beauty». У бренда сотни положительных отзывов и довольных покупателей.

В 2021 году заняла первое место среди популярности блогеров в Инстаграм в России. Стоимость рекламы в истории инстаграм от 1 до 2,5 миллионов рублей, а пост от 2,5 до 4х миллионов. Рекламная деятельность Самойловой Оксаны состоит в том, что она в ее блоге встречается довольно редко, в основном она зарабатывает на контрактах с известными брендами. Частенько блогер проводит ГИВы (Розыгрыши) на дорогие машины или путевки.

2. Karina Kross

Настоящее имя - Карина Вадимовна Лазарьянц. Певица, актриса и блогер. Снималась в сериалах: «Универ», «Интерны», «Молодежка». В 2019 году получила премию «Best Blogger Awards» в номинации «самый смешной блог». Аккаунт в инстаграм имеет около 10,5 миллионов подписчиков.

Деятельность Карины в качестве блогера началась еще в 2016 году.

В основном в инстаграме блогерши выкладывались юмористические видео, а иногда прослеживались и социальные видеоролики на важные и жизненные темы.

Карина не снимала в одиночку, совместно с Давидом Манукяном она покоряла интернет пространство. Но позже друзья перестали общаться, выяснилось, что Дава использовал Кросс для роста своего инстаграма.

«В итоге он рос, а я — нет. Хотя я писала и снимала. Все делала я», - рассказывала Карина изданию «Пушка».

Сейчас Карина активно развивается благодаря Инстаграм и TikTok. Стоимость ее рекламы от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Кросс также, как и Оксана Самойлова берет очень мало рекламы, в основном у блогерши контракты с известными брендами.

3. Senoritasaeva

Дина Саева, настоящее имя Мадина Басаева – российский видеоблогер, родом из Таджикистана. Обладательница одного из популярных аккаунтов в TikTok. Имеет около 7,5 миллионов подписчиков. В инстаграме и 23,5 миллиона в TikTok.

Дина родилась в не богатой религиозной семье. Родители не стали мешать заработку дочери в интернете, так как она могла обеспечивать семью и себя.

Блогершу часто обвиняют в сексуализации своего тела и неуважении к религии. В комментариях подписчики считают, что Дина начала набирать свою аудиторию, как мусульманка, соответственно должна соблюдать устои своей религии. Другая часть ее фанатов думает, что Дина выкладывает свое оголенное тело ради хайпа и новых скандалов.

С Диной сотрудничают много известных брендов, таких как Dior, Puma, также в 2020 году блогер стала амбассадором Dolce & Gabbana. Рекламный пост стоит от 700 тысяч до 1-го миллиона рублей, а отметка в истории до 800 тысяч рублей.

4. Karna.val

Валя Карнавал – видеоблогер и певица родом из Ростова - на - Дону. В 2020 году стала одной из высокооплачиваемых тиктокеров. У девушки около 6,5 миллионов подписчиков в инстаграм и 19,5 миллионов в TikTok.

Недавно у девушки был конфликт с Егором Кридом. Сначала пара выясняла отношения через социальные сети, а позже популярный рэпер порадовал своих фанатом треком «Pussy Boy», в котором подписчики нашли много отсылок к Вале. Сама Карнавал долго не комментировала ситуацию, а затем выпустила трек «Абьюзер бой».

Мнения на счет ситуации разделились, одни считают, что это очередной хайп, другие заступаются за Валю.

Карнавал сотрудничает с банком Тинькофф, а также с известными Lays и Pepsi. Реклама у девушки стоит от 400 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

5. Instasamka

Дарья Зотеева – известна, как певица и инстаграм блогер. В инстаграме имеет аудиторию 4,7 миллионов и 8,5 миллионов в TikTok.

Около имени этой блогерши очень много скандалов. Например, Яндекс Еда заблокировала блогершу за отвратительное отношение к курьерам. После очередного скандала с визажистами её убрали с озвучки мультфильма «100% Волк». Но, даже у такой противоречивой личности аудитория набирает обороты, ее треки занимают места в топ-чартах, а на концертах собираются тысячи людей.

Основной заработок Дарьи – это музыка. Блогерша очень часто выпускает новые альбомы и устраивает концертные туры. Реклама в ее инстаграме стоит от 500 тысяч до 2-х миллионов рублей.

6. Morgenshtern

Настоящее имя Алишер Тагирович Валеев, позже сменил фамилию на Моргенштерн. В свои 23 года Алишер уже успешный шоумен, блогер и музыкант. Также у молодого артиста есть свой ресторан KAIF Provenance. В инстаграме на него подписано 7,6 миллионов человек.

Сейчас Моргенштерн больше развивается в карьере артиста, клипы рэпера набирают по 100 миллионов просмотров. Артист славится своими клипами, за 2021 год он выпустил целую серию фильмов-клипов, в каждом идет продолжение предыдущего, в скором времени выйдет последний.

Запустил акцию для помощи сбора средств ребенку инвалиду – Илье Худобе, перечислив туда около 8-ми миллионов рублей. Благодаря его раскрутке, многие неравнодушные блогеры тоже подключились к акции.

У Моргенштерна много крупных контрактов, он сотрудничал с Альфа Банком, Sprite, Doritos и многими другими. Реклама в его профиле стоит от 300 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

7. Михаил Литвин.

Михаил Литвин – видеоблогер и стример. Входит в ТОП-10 «самых просматриваемых видео по России». В инстаграме за ним следят 13,5 миллионов человек.

Блогер славится своими экстремальными сценариями к видео, снимает розыгрыши, где окружающие люди невольно становятся участниками действия. Такие сценарии часто вызывают бурную реакцию у общественности. Среди его провокаций были такие как, драки, погони от полиции, разбитые машины людей. В 2020 году Михаил опубликовал видео где поджег свой Мерседес за 13 миллионов рублей, создав крупный инфоповод. Видео набрало около 20 миллионов просмотров.

Литвин является первооткрывателем платформы Insider – за подписку на блогера нужно заплатить 249 рублей, без подписки смотреть видеоролики нельзя. Также он проводит именные ГИВы (Розыгрыши), где можно выиграть новые айфоны и прочее. Реклама у блогера стоит от 500 тысяч до 2-х миллионов рублей.

8. Настя Ивлеева

Анастасия Ивлеева – телеведущая, актриса и видеоблогер. Больше всего известности ей принесла передача «Орел и Решка» на телеканале «Пятница». На ее инстаграм подписано 18,9 миллионов человек.

Не смотря на передачу «Орел и Решка», свою деятельность она начала гораздо раньше. В 2013 году молодая блогерша выкладывала короткие юмористические ролики в Инстаграм и быстро набрала свою аудиторию.

В 2018 году запустила свое шоу на Ютубе, которое называлось «AgentShow». Суть заключалась в том, что она приглашала известных личностей и выполняли разного рода задания. Также в 2021 году девушка стала попечителем благотворительного проекта «Помощь», которые помогают пожилым людям.

У Анастасии много рекламных проектов, она сотрудничает с LEXUS, Heinz, Kotex. Цена ее рекламной интеграции от 1-го миллиона рублей.

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