Преодолевая трудности: МакSим появилась в школе младшей дочери

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1 сентября 2021, 21:35 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

В начале лета певица была экстренно госпитализирована с поражением легких. Около двух месяцев Марина Максимова боролась с недугом. В интернете уже успели расползтись слухи о том, что исполнительница не выживет. Но врачам удалось совершить чудо: к счастью, Марина потихоньку возвращается в привычный ритм жизни.



Недавно артистка выписалась из больницы, но она по-прежнему слаба и весит 35 килограммов. Домой певица возвращалась на инвалидном кресле, так как ей тяжело было передвигаться самостоятельно. МакSим пришлось заново учиться ходить, но она быстро идет на поправку.



Сегодня звезда даже смогла появиться на первой линейке у своей младшей дочери. Девочка пошла в престижное учебное заведение, где будет учиться со звездными наследниками.



В сети появились снимки, где исполнительница стоит в одном ряду с учителями и улыбается. Не смотря на все перенесенные испытания, Марина старается выглядеть счастливой.



Фанаты рады, что знаменитость чувствует себя лучше. Они поддержали ее в комментариях и пожелали маленькой Маше удачного учебного года: «Как классно видеть Мариночку здоровой и позитивной. Машеньку и Сашеньку с первым Днем знаний»; «Марина выглядит отлично! Первоклашку с первой линейкой и Сашеньку с праздником! Больших знаний нашим девочкам».

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