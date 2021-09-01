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Пугачева в необычном наряде проводила детей в школу

, 21:30

Пугачева в необычном наряде проводила детей в школу
Фото взято из интернета

С прошлого года в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой 1 сентября не простой день: их дети Гарри и Лиза пошли в школу. В этом году осенью дети пошли во второй класс, и родители как положено отвели их в школу на линейку. Сопровождала их и младшая дочь Кристины Орбакайте.

В своем инстаграме Галкин выложил видео из школы, и звездой ролика ожидаемо стала Алла Борисовна. Поскольку погода в Москве в первый учебный день заметно испортилась, переодеться в какой-нибудь эффектный наряд у певицы не вышло. Но Пугачева смогла продемонстрировать, что даже в дождь может выглядеть стильно. Алла надела черные узкие брюки, туфли и блузку, а дополнила образ темной шляпой с полями, белым полупрозрачным дождевиком и модной сейчас мини-сумкой.

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