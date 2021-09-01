Пугачева в необычном наряде проводила детей в школу
1 сентября 2021, 21:30 Анастасия Иванова
С прошлого года в семье Максима Галкина и Аллы Пугачевой 1 сентября не простой день: их дети Гарри и Лиза пошли в школу. В этом году осенью дети пошли во второй класс, и родители как положено отвели их в школу на линейку. Сопровождала их и младшая дочь Кристины Орбакайте.
В своем инстаграме Галкин выложил видео из школы, и звездой ролика ожидаемо стала Алла Борисовна. Поскольку погода в Москве в первый учебный день заметно испортилась, переодеться в какой-нибудь эффектный наряд у певицы не вышло. Но Пугачева смогла продемонстрировать, что даже в дождь может выглядеть стильно. Алла надела черные узкие брюки, туфли и блузку, а дополнила образ темной шляпой с полями, белым полупрозрачным дождевиком и модной сейчас мини-сумкой.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.