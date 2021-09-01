Яхта в Испании: Шакира отдохнула с мужем Жераром Пике и детьми

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1 сентября 2021, 21:27 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Пока российские знаменитости отводят своих детей в школу, европейские звезды продолжают наслаждаться отдыхом на побережье. В их числе и Шакира с мужем Жераром Пике. Супруги решили вывести своих сыновей Сашу и Милана к морю.



Недавно папарацци засняли звездную семью во время отдыха на яхте у берегов испанского курорта Коста-Брава. Весь день Шакира, Жерар, Саша и Милан провели на яхте в открытом море. Из-за того, что день был ветреным, певица не решилась раздеваться до купальника. А вот футболист в какой-то момент все же разделся до плавок и решил немного позагорать. Дети грелись на солнце вместе с родителями на носу яхты.



Также Шакира опубликовала на своей странице в инстаграм серию фотографий с сыновьями в водолазных костюмах. Колумбийская артистка отдала Сашу и Милана на занятия в школу серфинга.



«Милану это действительно нравится! Не ждите 40 лет, чтобы заняться серфингом, когда можете начать делать это в шесть лет. Вперед, Сашито!» - рассказала исполнительница о достижениях своих детей.

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