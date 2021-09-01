«Electric Warrior»: 50 лет ключевому альбому T. Rex

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1 сентября 2021, 18:28 Антон Дубровский, Журналист

Фото: cоцсети

T. Rex (с англ. — «Ти Рэкс») — это британская рок-группа, основанная в 1967 году в Лондоне под названием Tyrannosaurus Rex как акустический психоделический фолк-дуэт Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Эти музыканты являлись одними из ярчайших представителей «Британского Андеграунда» (UK Underground). В 1969 году название группы было сокращено до T. Rex. Добившись большого успеха в британских чартах начала 1970-х годов, группа сменила стиль и стала одной из ведущих в глэм-рок-движении и просуществовала до смерти Болана в автокатастрофе в 1977 году.

История

«Electric Warrior» — это альбом, который содержит несколько лучших треков группы T. Rex за всю их историю. Альбом был выпущен в 1971 году – в сентябре ему исполняется пятьдесят лет. Многие знают T. Rex и по другим записям, среди которых можно найти такие хиты, как «20th Century Boy» и «Telegram Sam». «Electric Warrior» — это альбом, с которым связано возникновение любви к рок-музыке у многих поклонников группы. Это неудивительно, если учесть долговечность материала и феноменальные артистические характеристики Марка Болана во всем, что он делал. Для многих Болан – это один из самых недооцененных авторов песен на свете. Посмотрите на некоторые композиции на альбоме «Electric Warrior». «Cosmic Dancer», «Jeepster», «Bang A Gong (Get It On)», «Life’s A Gas», «Girl» — всё это настоящие драгоценные камни в истории рок-музыки! Эти песни по-настоящему запоминаются. В 1970-х годах выходило очень много разной музыки в стиле глэм-рок, но T. Rex действительно выделяются из этой массы. Многих также поражают и театральные элементы в концертном исполнении альбома «Electric Warrior». Что заставляет слушателей возвращаться к этой работе снова и снова, так это её разнообразие. На пластинке есть более мягкие, более эмоциональные композиции, которые соседствуют с мощными рок-хитами. Если вы не знакомы с альбомом «Electric Warrior», то можно настоятельно порекомендовать вам найти его и послушать. Это один из самых последовательных, блестящих альбомов, когда-либо выпущенных в свет какой-либо рок-группой.

«Electric Warrior» — это альбом, который можно слушать в любое время. Он действительно заставляет вас почувствовать себя лучше. Превосходно все - начиная с уникальных и запоминающихся текстов песен и заканчивая музыкальным мастерством группы и магнетическим вокалом Марка Болана. Все это удивительное сочетание приводит к тому, что просто невозможно не полюбить «Electric Warrior».

Содержание

«Electric Warrior» — это альбом, который, по сути, ознаменовал собой начало увлечения мира британским глэм-роком. Эта пластинка завершает превращение T. Rex из хиппи-фолк-дуэта в ярких представителей настоящего рок-н-ролла. В балладах на альбоме, основанных на акустической гитаре, еще можно услышать звучание тех ранних дней в стиле фолк, но пластинка «Electric Warrior» дает слушателю прежде всего свой раскачивающий, сотрясающий бедра ритм, работающий на энергии удивительной электрогитары Марка Болана. Музыка напоминает своим содержанием не только броскую простоту раннего рок-н-ролла, но и открывает в нем уникальную скрытую сексуальность. В этих композициях Болан радостно вытаскивает свои чувства на поверхность, громко распевая о том, что когда-то передавалось только через молчаливый, мерцающий ритм. Он явно получает удовольствие от превращения обычного подросткового рока во что-то особенное, не говоря уже о том, что филигранно наполняет материал группы псевдо-психоделической поэзией хиппи. На самом деле звучание песен в исполнении Болана так же одержимо небесами, как и сексом, независимо от того, поет ли он о духовном мистицизме или умоляет летающую тарелку забрать его с собой куда-то далеко в космос. Все это сделано с настоящим театральным талантом. Мощная, выверенная продюсерская работа Тони Висконти (знаменитый музыкант и продюсер, известный по своей долгой и плодотворной работой с Дэвидом Боуи – авт.), делает альбом «Electric Warrior» удивительно убедительным произведением. Нужно сказать, что настоящая причина, по которой пластинка «Electric Warrior» так хорошо выдержала испытание временем заключается в том, что она свободна в своем ощущении абсурдности происходящего, в ней преднамеренно отсутствует определенная жанровая форма. Не воспринимая себя всерьез, Болан волен заниматься любой глупой игрой слов, делиться своими космическими фантазиями или распространять несвязные образы, которые ему действительно нравятся. Его отказ от любых претензий на искусство становится, по иронии судьбы, настоящим заявлением - я сам по себе. Отсутствие помпезности в образе Болана, возвращение к традиционным основам написания песен и его продуманная театральность в творчестве повлияли на всю музыку - в диапазоне от хард-рока до панка и новой волны. В конце концов, сегодня. именно это чувство игривости в сочетании с множеством неотразимых артистических приемов Болана делает альбом «Electric Warrior» таким привлекающим к себе внимание и запоминающимся для слушателя

Суть

Тем, кто охотится за синглами, пластинка «Electric Warrior» предлагает бессмертный хит «Bang A Gong (Get It On)», но это не единственная и не главная причина для того, чтобы познакомиться с этим альбомом. Что делает эту запись такой сильной, так это ее почти непреднамеренная эмоциональная глубина: когда T. Rex играют рок, они звучат так, как будто они проводят самое радостное в их жизни, абсурдно хорошее время. В рок-н-ролле начала 1970-х годов сложно найти что-то более великолепное, чем тот момент, когда Болан напевает в песне «Jeepster»: «На тебя приятно смотреть как на машину / Я буду называть тебя Ягуаром, если ты позволишь мне быть таким же смелым», приправляя это своим фирменным буги.

Самым важным аспектом альбома «Electric Warrior» является не ощущение группой уверенности в собственном потенциале звездной группы, а то, что Болан позволяет своей театрально ухмыляющейся маске сойти с его лица. С неоценимой помощью продюсера Тони Висконти Марк Болан создает в своей музыке образ огромной пустой комнаты, в которой, после окончания шумной вечеринки, он остается в одиночестве, с широко раскрытыми глазами и в полном отчаянии. В таких балладах, как «Cosmic Dancer», «Monolith» и «Girl», он говорит также иносказательно, как и в других некоторых местах альбома, но его явно преследует какое-то чувство, которое мы не можем точно определить. Это наблюдение - один из многих ключей к тому, что в альбоме «Electric Warrior» есть нечто большее, чем то, что лежит на поверхности. Марк Болан — это не просто человек, который исполнял песни для вечеринок, потому что он этого хотел сам: это человек, который исполнял песни для вечеринок и для того, чтобы защитить себя от тьмы.

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