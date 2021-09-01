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Водянова проводила сына во взрослую жизнь

, 15:02

Водянова проводила сына во взрослую жизнь
Взято из instagram @natasupernova

Наталья Водянова поделилась своими переживаниями по поводу отъезда ее старшего сына. Лукас Портман начинает самостоятельную жизнь в свои 19 лет. 

Недавно парень поступил в Брауновский университет. Теперь он студент одного из самых престижных вызов США. Лукас будет жить в общежитии, как и все студенты из других стран.

Наталья сообщила, что ей было тяжело расставаться с сыном. Модель поделилась фотографией, где прощается с первым ребенком.

«Вот и все, настал момент, которого мы все так боялись. Сегодня Лукас уезжает в Браун, и даже если я знаю, что это правильно, я все равно чувствую, что что-то не так, и мы все немного грустим… В любом случае, горжусь своим мальчиком, и я знаю, что у меня есть хорошие друзья, которые его там поддержат», - написала Водянова в Инстаграм-посте.

Модель не оставит сына без поддержки и внимания. Наталья попросила своих приятелей первое время приглядывать за Лукасом, чтобы ему было легче освоиться на новом месте.

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