Жизнь после развода: первый «отрыв» Насти Ивлеевой

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

1 сентября 2021, 14:58 Анастасия Иванова

Взято из интернета

О расставании Ивлеевой и Элджея давно ходили слухи, но только недавно звездная пара официально подтвердила свое расставание. Фанаты были уверены, что Настя на какое-то время скроется от глаз и примется лечить душевные раны, однако они ошибались.

Эпатажная блондинка появилась на торжественном мероприятии в сопровождении Эльдара Джарахова. Блогерша выбрала абсолютно черный наряд: черное платье и кружевная накидка, полностью закрывающая ее лицо.

Не смотря на весьма траурный наряд Ивлеева и не думала унывать. Настя отдыхала весь вечер в компании коллег и друзей. После праздника знаменитость покинула теплоход в сопровождении нескольких приятелей.

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