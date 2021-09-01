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Жизнь после развода: первый «отрыв» Насти Ивлеевой

, 14:58

Жизнь после развода: первый «отрыв» Насти Ивлеевой
Взято из интернета

О расставании Ивлеевой и Элджея давно ходили слухи, но только недавно звездная пара официально подтвердила свое расставание. Фанаты были уверены, что Настя на какое-то время скроется от глаз и примется лечить душевные раны, однако они ошибались.

 

Эпатажная блондинка появилась на торжественном мероприятии в сопровождении Эльдара Джарахова. Блогерша выбрала абсолютно черный наряд: черное платье и кружевная накидка, полностью закрывающая ее лицо.

Не смотря на весьма траурный наряд Ивлеева и не думала унывать. Настя отдыхала весь вечер в компании коллег и друзей. После праздника знаменитость покинула теплоход в сопровождении нескольких приятелей.

 

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