Сваха Роза Сябитова призналась, что в школе была изгоем

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1 сентября 2021, 09:42 Источник: URA.RU

Роза Сябитова, Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Одна из ведущих программы "Давай поженимся", сваха Роза Сябитова призналась, что ее унижали в школе, поскольку она росла в неблагополучной семье, а когда она пришла в 1 класс, не умела читать и писать.

Роза Сябитова сообщила, что чувствовала – в школе действует система рангов, из-за которой она часто оказывалась в неприятных ситуациях и была изгоем.

В беседе с URA.RU сваха отметила, что воспитывалась в неблагополучной семье, где никто ее не учил читать и писать. Спасал Сябитову только спорт, который сделал ее целеустремленной и "злой" с точки зрения достижения поставленных целей.

Первая встреча со школой, однако, по словам телеведущей, стала для нее настоящим праздником. Ей очень понравились форма, белые банты, фартук и первая учительница.

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