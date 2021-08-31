Кристина Орбакайте устроила оригинальные проводы лета

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31 августа 2021, 20:15 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @orbakaite_k

Кристина Орбакайте показала, как проводит выходные в кругу близких в Москве. Исполнительница собрала друзей и родных на теплоходе, устроив проводы лета. В своем инстаграме Кристина поделилась кадрами с речной прогулки.

Для прогулки артистка арендовала ярко-розовый теплоход, на палубе которого были обеденные столы и такие же розовые шары.

«А мы решили отправиться на речную прогулку. С нашей подружкой Наташей, Светулей, детишками»,- рассказала Кристина.

На видео Орбакайте показала сына Дени и дочь Клавдию. Дети помахали в камеру, а старший сын обнял и поцеловал маму в голову.

Когда солнце скрылось, пассажиры решили проводить лето. «До свидания, лето»,- пропела звезда, после чего все отпустили шарики. Тут случился конфуз: шары запутались в антенне и не улетели.

Многих подписчиков развеселил момент с шарами, и они оставили свои комментарии по этому поводу: «Лето не хочет уходить», «Продолжение лета следует», «Здорово! Кристина, значит, лето не заканчивается! Шарики - это знак!»

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