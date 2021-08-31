Представитель британской королевской семьи станет морским пехотинцем

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31 августа 2021, 20:04 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Сын леди Сары Чатто, дочери покойной принцессы Маргарет, станет офицером морской пехоты. Артур был принят на обучение, где ему предстоит пройти 32-недельную подготовку.

Подготовку Чатто начал заранее. Он отправился на 32-километровый поход по горам и в дикий кемпинг в Шотландии, заодно посетив королеву и семью в ее резиденции в Балморале в начале этого месяца.

Внучатый племянник Елизаветы II отлично физически подготовлен: он совмещал учебу в Эдинбургском университете с работой личным тренером в инклюзивном фитнес-центре, который специализируется на пользе физических упражнений для психического здоровья.

Если Артур Чатто успешно пройдет курс подготовки и пополнит ряды морских пехотинцев, то станет первым членом королевской семьи, поступившим в морскую пехоту. Попытку это сделать в 1986 году предпринимал и сын Елизаветы II принц Эдвард, но он бросил учебу спустя четыре месяца.

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