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Представитель британской королевской семьи станет морским пехотинцем

, 20:04

Представитель британской королевской семьи станет морским пехотинцем
Фото взято из интернета

Сын леди Сары Чатто, дочери покойной принцессы Маргарет, станет офицером морской пехоты. Артур был принят на обучение, где ему предстоит пройти 32-недельную подготовку. 

Подготовку Чатто начал заранее. Он отправился на 32-километровый поход по горам и в дикий кемпинг в Шотландии, заодно посетив королеву и семью в ее резиденции в Балморале в начале этого месяца.

Внучатый племянник Елизаветы II отлично физически подготовлен: он совмещал учебу в Эдинбургском университете с работой личным тренером в инклюзивном фитнес-центре, который специализируется на пользе физических упражнений для психического здоровья.

Если Артур Чатто успешно пройдет курс подготовки и пополнит ряды морских пехотинцев, то станет первым членом королевской семьи, поступившим в морскую пехоту. Попытку это сделать в 1986 году предпринимал и сын Елизаветы II принц Эдвард, но он бросил учебу спустя четыре месяца.

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