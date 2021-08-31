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Как празднуют свадьбу Моргенштерн и Дилара

, 19:12

Как празднуют свадьбу Моргенштерн и Дилара
Фото взято из интернета

Под конец лета рэпер Алишер Моргенштерн решил связать себя узами брака с любимой девушкой Диларой. Пара стилизовала свадьбу под лихие 90-е, а ведущей стала Ксения Собчак.

Сегодня, некоторое время назад, Моргенштерн приехал во двор дома, где живет Дилара, и начал нецензурно выражаться на всю улицу, не забывая упоминать как сильно любит будущую жену. В подъезде скандального рэпера ждал сюрприз: на этажах развесили баннеры с поздравлениями, а перед входом в квартиру девушки, ее подруги устроили забавные конкурсы.

Интересно, что на выкупе Алишера сопровождала Ксения Собчак, хотя еще недавно на премии МУЗ-ТВ он публично скандалил с Ксенией, заявив, что никогда не даст ей интервью. Видимо, с того момента что-то поменялось во взаимоотношениях с журналисткой, и исполнитель пригласил ее на церемонию.

В один момент Моргенштерн обратился к Собчак с вопросом: «Ну и как тебе? Как молодежь празднует?» На свой вопрос рэпер получил весьма лаконичный ответ от теледивы: «Вообще!»

После всех конкурсов Алишер вошел в квартиру и был приятно удивлен нарядом невесты, которая выбрала платье от дизайнера Игоря Гуляева. Влюбленные спустились во двор, где их ждало легендарное авто 90-х Daewoo Nexia. За руль сел сам исполнитель и повез невесту в загс.

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