Юлия Высоцкая поделилась летними фотографиями

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

31 августа 2021, 17:25 Анастасия Иванова

Взято из instagram @juliavysotskayaofficial

Даже не смотря на то, что лето уже заканчивается, и завтра наступит осень, Юлия Высоцкая не расстраивается. Телеведущая сохраняет позитивный настрой и продолжает радоваться самому теплому времени года до последнего.

Последние дни лета Юлия проводит на природе, к тому же, погода это позволяет. Сначала Высоцкая отправилась на поле подсолнухов, а потом ловила летние лучи за городом, где они живут с мужем.

«Скоро в школу, ура-а-а-а-а! Хорошей недели!» - поделилась ведущая позитивом в сети.

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