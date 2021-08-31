Мария Голубкина заявила, что у Пугачёвой и Киркорова, Собчак и Богомолова, и у неё самой «нет ни стыда, ни совести»

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31 августа 2021, 16:38 Источник: Мария Голубкина

Мария Голубкина, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Актриса Мария Голубкина объяснила, почему у знаменитой певицы, Примадонны Аллы Пугачёвой и короля российской эстрады Филиппа Киркорова, телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, и у неё самой «нет ни стыда, ни совести».

Голубкина в Instagram рассказала о своём новом шоу под названием «Ни стыда, ни совести». Актриса намерена обсуждать в телепередаче отношения между мужчинами и женщинами. на раскрыла, что за «ни стыда» будут отвечать такие женщины, как Ксения Собчак, сама Мария, Анастасия Волочкова, а за «ни совести» - супруг Собчак Константин Богомолов, бывший муж Голубкиной Николай Фоменко.

Упомянула Голубкина и Аллу Пугачёву и Филиппа Киркорова, сказав, что у них нет «стыда». По словам актрисы, Киркоров - как женщина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Голубкина Мария Андреевна (@golubkina1973)

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