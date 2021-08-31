Мария Голубкина заявила, что у Пугачёвой и Киркорова, Собчак и Богомолова, и у неё самой «нет ни стыда, ни совести»

Актриса Мария Голубкина объяснила, почему у знаменитой певицы, Примадонны Аллы Пугачёвой и короля российской эстрады Филиппа Киркорова, телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, и у неё самой «нет ни стыда, ни совести».
Голубкина в Instagram рассказала о своём новом шоу под названием «Ни стыда, ни совести». Актриса намерена обсуждать в телепередаче отношения между мужчинами и женщинами. на раскрыла, что за «ни стыда» будут отвечать такие женщины, как Ксения Собчак, сама Мария, Анастасия Волочкова, а за «ни совести» - супруг Собчак Константин Богомолов, бывший муж Голубкиной Николай Фоменко.
Упомянула Голубкина и Аллу Пугачёву и Филиппа Киркорова, сказав, что у них нет «стыда». По словам актрисы, Киркоров - как женщина.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.