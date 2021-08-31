Рейтинг главных молодых актрис России возглавила Любовь Аксёнова

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31 августа 2021, 14:58 Источник: kino-teatr.ru

Любовь Аксенова, фото: vk.com/aksenovalove

Актриса театра и кино 31-летняя Любовь Аксенова возглавила рейтинг главных молодых актрис в России. В ТОП-5 рейтинга актрис, составленный «Бюллетенем кинопрокатчика» совместно с порталом Кино-Театр.Ру, также вошли Александра Бортич и Ирина Старшенбаум.

Деятельность актрис оценивалась по ряду критериев, в том числе — общее количество кинопроектов и главных ролей, участие в рекламе фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, кассовые сборы картин и востребованность проектов на OTT-сервисах. Дополнительным условием стало попадание фильма с участием актрисы на верхние позиции рейтингов телеканалов.

Победу Любови Аксеновой принесли сериалы «Бывшие»и экшн-комикс «Майор Гром: Чумной доктор».

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На четвертом месте оказалась Стася Милославская. На пятом - Надежда Михалкова.

В рейтинг также включены актрисы Анна Котова-Дерябина, Софья Эрнст, Мила Сивацкая, Ольга Дибцева и Ангелина Стречина.

Саша Бортич:

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Ирина Страшенбаум:

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