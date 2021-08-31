Звезда сериала «Перекати-поле» Ксения Гусева рассказала о первой любви

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31 августа 2021, 09:07 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

На телеканале «Россия-1» стартует выпуск нового сериала «Перекати-поле». Главная героиня - простая девушка из деревни, на чью долю выпадает масса испытаний. Ксения Гусева рассказала немного о себе и о главной героине.

Жизнь главной героини Маши шла своим чередом. Девушка хотела стать врачом и выйти замуж за любимого человека - Володю. В один день все ее мечты обломились: Володя закрутил роман с другой, а поступить в медицинский Маше не удалось. Как героиня будет справляться с выпавшими на ее долю испытаниями зрители уже могут наблюдать на телеэкранах.

Ксения в интервью журналу «StarHit» поделилась некоторыми подробностями своей роли.

На вопрос болезненно ли прошла первая любовь актрисы, Гусева ответила весьма лаконично: «Все же у Маши ситуация поострее, но моя первая любовь долго меня не отпускала. Это был очень болезненный этап, к сожалению. Однако он как раз стал для меня толчком к тому, чтобы развиваться, идти дальше и и не забывать о себе».

Касаемо брака артистка дала не менее точный и серьезный ответ: «Мне кажется, возможно все: и семью иметь, и карьерой заниматься. Чувствую в себе силы реализоваться и тут, и там. Думаю, брак к чувствам людей никакого отношения не имеет. Любовь либо есть, либо нет. Закрепляй не закрепляй печатями, если союз некрепкий, то все бесполезно».

Также Ксения добавила, что оставит в секрете ответ на вопрос о нынешнем ее статусе.

Последовал вопрос об ее идеале мужчины, на что Гусева не стала скрывать своих рассуждений: «Нет никакого идеала. Но, думаю, главное в мужчине - умение понимать, разговаривать, смотреть на жизнь не с одного ракурса, какая-то осознанность, расширенное сознание. Ну и чувство юмора. Плюс доброжелательное отношение к миру».

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