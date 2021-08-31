Алеся Кафельникова опубликовала новую фотографию с мужем

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31 августа 2021, 08:59 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

После того, как Алеся родила дочь, она часто стала делиться с подписчиками архивными фото. На днях модель опубликовала фотографию с бракосочетания с Георгием Петришиным. И также недавно поделилась еще одним редким кадром с мужем. Снимок был сделан во время совместного выхода в свет.

«Мама и папа», - подписала новый снимок Кафельникова, скорее всего намекая на их с Георгием новый статус.

До этого она опубликовала серию своих фото, сделанных в тот же вечер, где продемонстрировала модный образ. С образами Алесе помогает близкий друг и звездный стилист Алеко Надирян.

Дочь у супругов родилась в начале июля. После данного события Кафельникова призналась, что роды прошли настолько гладко, что она и на второго бы согласилась. Девочке дали необычное имя - Киара. Киару Алеся пока что в соцсетях не показывает.

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