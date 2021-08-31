Ольга Бузова похвасталась своими доходами

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

31 августа 2021, 08:48 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

«Мои хорошие, ну смотрите. Мои затраты минимум в месяц, на обеспечении меня, моей команды, семьи, творчества, родных - это минимум пять миллионов рублей в месяц. Поэтому точно эту сумму я зарабатываю, так как я ее трачу», - заявила певица.

Бузова также рассказа о том, сколько стоит сделать одно шоу: «Мое шоу в «Крокусе» 28 октября, выходит примерно 30 миллионов рублей. Но финальную цену я жду от технической службы. Собственно говоря, там будет намного больше. Естественно, я их заработала, раз я их трачу. Еще были концерты, путешествия и я делаю ремонт в своей квартире, которую сама купила. Что я делаю всю свою жизнь, полностью обеспечиваю себя сама... И еще за все плачу налоги, на минуточку. Получается, я завидная невеста».

Ольга также считает, что любимый человек не должен смотреть на заработок девушки, а должен проявлять свою щедрость. По мнению исполнительницы и подарки после расставания возвращать не следует. Она не вернула Давиду Манукяну подаренное им кольцо за миллион рублей и не считает плохим поступком до сих пор носить его. И Ольге все еще не понятно, почему и зачем бывший муж, Дмитрий Тарасов, потребовал ее вернуть подаренный автомобиль, чтобы затем передарить его новой возлюбленной Анастасии Костенко.

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