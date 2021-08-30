Ольга Бузова считает, что Владимир Соловьев постоянно оскорбляет женщин и гостей своего шоу

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30 августа 2021, 16:13

Ольга Бузова, фото: vk.com/buzovaofficial

Ольга Бузова, получившая популярность как ведущая шоу "Дом-2", высказалась о популярном телеведущем Владимире Соловьеве. Бузова считает, что Соловьев не только публично оскорбляет гостей, приглашенных на его программу, но и постоянно допускает оскорбления в адрес женщин.

Телеведущая, ставшая еще певицей и актрисой театра, у себя в Instagram, что она никогда не придет на шоу Соловьева, хотя он ее приглашал.

"Никогда не приму то, что мужчина словесно и физически унижает девушку. Для меня это автоматическое дно! Владимир Соловьев просто занимается абьюзингом. Недавно он тоже звал меня к себе. Еще раз хочу утвердить свою позицию: никогда не приду к вам на шоу и не позволю пиариться за свой счет!" — написала певица, актриса, дизайнер, модель, телеведущая

Ольга подчеркнула, что сама она миролюбива и никого не трогает. Бузова призналась, что к ней плохо относились известные блогерши Ида Галич и Настя Ивлеева. И когда девушки повинились, Оля их простила.

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