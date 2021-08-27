«Скоро весна»: Егор Крид заставил прослезиться поклонников

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 августа 2021, 23:05 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Рэп-исполнитель порадовал фанатов новым синглом, который называется «Скоро весна», и видеоклипом на трек. Егор предупредил, что эта композиция уникальна, потому что записана с его отцом в дуете - Николаем Булаткиным. Известно, что Николай не далек от музыки: он играет на гитаре, пишет песни, играет с группой «Б-студия».

Как говорил сам певец, его отец давно мечтал о таком проекте, но повод для сотрудничества возник только сейчас. Папа и сын записали эту песню в подарок старший сестре Егора - Полине Булаткиной, которая недавно вышла замуж.

«Клип - подарок на свадьбу моей сестре. Поддержите максимально клип и трек с папой «Скоро весна», он мечтал об этом с 8 класса! Люблю тебя, па, ты лучший!» - подписал ролик Егор Крид в инстаграме.

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