«Скоро весна»: Егор Крид заставил прослезиться поклонников

Рэп-исполнитель порадовал фанатов новым синглом, который называется «Скоро весна», и видеоклипом на трек. Егор предупредил, что эта композиция уникальна, потому что записана с его отцом в дуете - Николаем Булаткиным. Известно, что Николай не далек от музыки: он играет на гитаре, пишет песни, играет с группой «Б-студия».
Как говорил сам певец, его отец давно мечтал о таком проекте, но повод для сотрудничества возник только сейчас. Папа и сын записали эту песню в подарок старший сестре Егора - Полине Булаткиной, которая недавно вышла замуж.
«Клип - подарок на свадьбу моей сестре. Поддержите максимально клип и трек с папой «Скоро весна», он мечтал об этом с 8 класса! Люблю тебя, па, ты лучший!» - подписал ролик Егор Крид в инстаграме.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.