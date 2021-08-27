В новом клипе Валя Карнавал показала переписку с Кридом

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27 августа 2021, 22:59 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Вот уже больше месяца тиктокерша и рэп-исполнитель продолжают публично выяснять отношения. С каждым разом они пытаются задеть друг друга как можно сильнее. Сначала Крид выпустил несколько песен, посвященных бывшей возлюбленной. А сейчас и сама Карнавал выпустила видеоклип, показав личную переписку.

У Вали вышел клип на композицию «Глупенькая девочка» - девушка поет о несчастной любви. Фанаты предположили сразу, что работа посвящена 27-летнему рэп-исполнителю, с которым она скандально рассталась этим летом.

В ролик Карнавал вставила отрывки из переписки: «Я тебя люблю, ты мне нужна. Позвони мне, если читаешь…Теперь кто будет готовить тебе завтраки? Единорога нет!» В интернете говорят, что данные сообщения писал ей именно Крид.

Но 19-летняя Валя показала и свои ответы: «Успокойся, ты еще встретишь свою дуру! Маленькая девочка - это ты…Давай мальчик, дальше без меня. Я чувствую, что мы разные...Это была ошибка».

До сих пор неизвестно по каким причинам звездная пара рассталась. Однако Валя Карнавал в одном из треков намекнула, что Егор вел себя по отношению к ней грубо, даже назвала его абьюзером.

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