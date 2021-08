«Leisure» - 30 лет дебютному альбому Blur, одной из главных групп Великобритании

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 августа 2021, 20:38 Антон Дубровский, Журналист

Blur (англ. клякса, пятно) — британская рок-группа, основанная в 1988 году в Лондоне. Эта группа - одна из самых успешных групп 90-х. В ее состав входят Деймон Албарн (вокал), Грэм Коксон (гитара), Алекс Джеймс (бас-гитара) и Дейв Раунтри (ударные). Дебютный альбом группы, «Leisure» (1991), комбинирует влияния мэдчестера (жанр рок-музыки, возникший в английском городе Манчестер во второй половине 1980-х – авт.) и шугейзинга (поджанр инди и альтернативного рока, возникший в Великобритании во второй половине 1980-х – авт.).

Последовавшие стилистические изменения 1992 года — под влиянием английских гитарных групп, таких как The Kinks, The Beatles и XTC— привели к появлению на свет альбомов «Modern Life Is Rubbish» (1993), «Parklife» (1994) и «The Great Escape» (1995). В результате группа стала главным популяризатором брит-попа и получила широкую известность на территории Великобритании, при поддержке, не в последнюю очередь, популярной битвы в чартах, окрещённой «Битва Брит-Попа», с соперничающей группой Oasis. Группа продала около 50 миллионов копий альбомов по всему миру.



К концу 90-х, с выпуском альбома «Blur» (1997), звучание группы подверглось очередному изменению под влиянием инди-рока и стиля лоу-фай (направление музыки, для которого характерны минимальные затраты на запись (бюджетное звучание) и использование джазовых аккордов – авт.), в котором работали американские группы, например, Pavement. Именно эти приемы привели группу к обретению популярности в США. Популярность в Америке, прежде всего, заслуга сингла «Song 2». Следующий альбом группы «13» (1999) полон экспериментов в области электронной музыки и госпела.



В мае 2002 года, в начале записи седьмого альбома группы «Think Tank» (2003), Коксон покидает группу. Альбом, так же как и «13», содержит эксперименты с электронной музыкой. Гитарные партии альбома не отличаются особенной сложностью, но акценты в музыке Blur изменяются. В музыке всё больше и больше проявляется растущая заинтересованность Албарна африканской музыкой.



После гастрольного тура в поддержку альбома 2003 года Blur не работали в студии и не давали никаких живых выступлений, а все участники группы были заняты сторонними проектами. Только в декабре 2008 года группа воссоединилась в оригинальном составе и в 2009 году у нее прошёл ряд успешных концертов. 21 февраля 2012 года на 32 церемонии премии BRIT Awards группа получила премию за выдающийся вклад в развитие музыки, а 12 августа того же года группа выступила на закрытии Летних Олимпийских Игр 2012.



27 апреля 2015 года вышел первый за 12 лет студийный альбом группы под названием «The Magic Whip». (Из Википедии).



Новое



Blur, Oasis, Pulp и Suede. Это, пожалуй, самые успешные группы, появившиеся в бритпоп-движении Англии в начале-середине 1990-х годов. Поджанр альтернативного поп-рока, который делал большой акцент на привнесении британской идентичности в музыку, бритпоп, возродился из пепла манчестерской сцены и представлял собой противоположность зарождающейся американской гранж-сцене, которая медленно завоевывала Великобританию.



Образованная в Лондоне в 1988 году, группа Blur, два года спустя, в 1990 году, уже гастролировала по Великобритании с легендами американского панка и рокабилли The Cramps, тестируя материал, который, в итоге, появится на их дебютном альбоме «Leisure». После окончания тура, в период с октября 1990 по июль 1991 года, Blur выпустили три сингла. Первый сингл, гипнотизирующая, квази-психоделическая композиция «She's So High», сумел достичь только 48-го места в чарте синглов Великобритании.



После начала работы с продюсером Стивеном Стритом, второй сингл Blur «There’s No Other Way» стал большим хитом в их родной стране, достигнув 8-го места в хит-параде. Хотя третий сингл команды, «Bang», не принес музыкантам большого успеха, группа стала настоящими поп-звездами в Великобритании и, по словам журнала NME, являлась «по-настоящему симпатичными лицами, представляющими целый ряд групп, которые появились с тех пор, как вся история с Манчестером начала выдыхаться». Позже Blur узнают, что рекламироваться как следующее большое событие в мире музыки не обязательно является самым желательным способом для становления новой группы, которая стремится к долголетию в карьере.



Альбом



После своего выхода альбом «Leisure» занял 7-е место в британских альбомных чартах. Несмотря на новообретенную славу Blur, пластинка группы получила неоднозначные отзывы в британской прессе и была в значительной степени проигнорирована в Штатах. Ранний выпуск трех синглов, по сути, отвлек внимание широкой аудитории от окончательного релиза альбома. Одним из главных критиков альбома является сам вокалист группы Blur Деймон Албарн, который еще в 2007 году назвал свою дебютную пластинку «ужасной».



С этим утверждением можно и нужно поспорить. Находясь под сильным влиянием таких выдающихся британских групп как The Charlatans и The Stone Roses, альбом «Leisure» — это отличный пример работы группы, изо всех сил пытающейся обрести свой голос. Он не заслуживает статуса проходного релиза, который был ему присвоен. Чего критики — и, возможно, даже сами участники группы — в то время не могли знать наверняка, так это того, что альбом «Leisure» станет важной ступенькой в истории Blur. Действительно, в силу своих последующих релизов, квартет превратится в один из самых любимых британских коллективов за последние 30 лет, в то время как в США музыканты приобретут очень лояльную базу поклонников и статус культовой группы.



Звучание



Несмотря на то, что альбом «Leisure» во многом является продуктом своего времени, он все еще остается довольно солидным дебютом выдающейся группы. В начале 90-х музыкальные группы на всех сценах в мире изо всех сил пытались найти индивидуальное, окончательное, характерное звучание своей музыки. Оглядываясь назад, можно сказать, что бритпоп был своеобразной версией американской Новой Волны образца 1990-х годов. Это был маркетинговый инструмент, разработанный создателями для классификации звука, полученного из жанра, который либо терял популярность у поклонников, либо просто был недоступен для широких масс. В Америке примером такого подхода была коммерциализация панка. Звукорежиссеры удалили все шероховатости и резкость из звучания многочисленных американских панк-групп, заменив их броскими припевами, а менеджеры добавили к этому преобразованию образы фотогеничных солистов. В Англии все было гораздо сложнее. Манчестерская сцена просто вымерла, и заменить ее было нечем. Blur просто случайно оказались в середине этого перехода.



Содержание



Возвращение к альбому «Leisure» через 30 лет после его выхода дает слушателю возможность взглянуть на него более ясным взором. Эту пластинку можно рассматривать как дорожную карту в будущее. Композиция «Repetition» явно указывает на известный сайд-проект Албарна Gorillaz и их одноименный дебютный альбом 2001 года. Еще одна забытая жемчужина на пластинке – это «Sing», которая, в последствии, была включена в саундтрек к фильму «На Игле» 1996 года. С одной ногой, застрявшей в прошлом (вспомните об эпохальной американской группе The Velvet Underground), а другой ногой, устремленной в будущее, эта песня иллюстрирует многообещающее будущее Blur.



Хотя, по общему признанию, на альбоме есть и более слабые треки, такие как «Birthday» и «Wear Me Down», «Leisure» является достаточно интригующей работой для того, чтобы заставить вас задуматься о том, что группа будет делать дальше. Похожее чувство можно испытать, когда впервые слышишь дебютный альбом U2 «Boy» (1980). Ты просто знаешь, что группа может сделать всё еще лучше. Ты знаешь, что впереди тебя ждет что-то особенное. Тебе просто нужно набраться для этого терпения. Есть что-то совершенно особенное в том, чтобы открыть для себя группу на стадии зарождения её уникального почерка.



Заключение



Те из слушателей, кто с самого начала с энтузиазмом отнесся к Blur, были щедро вознаграждены. Основа для следующего альбома лондонцев «Modern Life Is Rubbish» (1993) была заложена их дебютной пластинкой «Leisure» и соответствующим ей мучительным американским туром в 1992 году. Тур, по общему мнению, только укрепил позиции Blur, подтвердив британский характер в их музыке. В интервью NME 1993 года Албарн заявил: «Я просто начал скучать по действительно простым вещам. Я скучал по всему, что связано с Англией, поэтому начал писать песни, которые создавали английскую атмосферу».



Тем из вас, кто не рассматривает альбом «Leisure» как что-то по-настоящему интересное, можно предложить дать этой по-настоящему яркой пластинке еще один шанс – послушать ее вновь и попытаться создать целостную картину из всей дискографии Blur. Альбом «Leisure» — это то, с чего все началось у музыкантов и это было по-настоящему свежим началом по-настоящему влиятельной группы.



В материале использованы исследования американского журналиста Терри Нельсона.

