Милые бранятся: молодой человек Камилы Кабелло Шон Мендес рассказал о трудностях в отношениях

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27 августа 2021, 18:45 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Камила Кабелло сейчас на пике известности из-за ее главной роли в новой адаптации «Золушки». Яркая история любви Камилы и певца Шона Мендеса также привлекает внимание. Коллеги по цеху и влюбленные производят впечатление идеальной пары, но даже в их отношениях не все так радужно и прекрасно. Шон рассказал с какими трудностями им приходится сталкиваться в отношениях.



«У нас действительно честные и открытые отношения, но... бывает и так, что мы ссоримся. Правда, чем дольше продолжаются отношения, тем легче проходят ссоры. Так что когда мы вместе, мы не все время держимся за руки, но нам действительно хорошо вдвоем», - поделился исполнитель. Еще Мендес отметил, что в выяснениях отношений важно признавать свою неправоту.



Трудностями пара делится уже не первый раз. В прошлом году Кабелло тоже говорила о том, что их отношения не такие идеальные, как на картинке в соцсетях. Певица и звезда новой «Золушки» объяснила, что важно быть честными с людьми, потому что иначе социальные сети показывают только сказку.



«Я за то, чтобы показывать себя в социальных сетях таким, какой ты есть. Если демонстрировать только совершенство жизни, это может заставить других чувствовать себя очень одинокими и странными! Так что слава беспорядку и человеческим странностям, чуду, легкости, инстинкту и неумолимой силе любви!» - обратилась к подписчикам исполнительница.

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