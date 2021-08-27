Мексиканские отголоски и неоновые тона: Селена Гомес выпустила новый клип

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27 августа 2021, 18:40 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Отец певицы, Рикардо Гомес, по происхождению мексиканец. Селена гордится своими корнями - и это она решила отразить в новом видеоклипе. Исполнительница раньше выпускала песни только на английском, теперь же девушка запела на испанском. Весной Гомес представила испанский мини-альбом под названием «Revelación», а вчера выпустила трек «999», записанный совместно с колумбийским певцом Камило, тоже на испанском языке.



В клипе звезда примерила на себя несколько ярких и необычных образов. По сценарию она влюблена в музыканта и хочет признаться ему в своих чувствах.



Автором песни стал Камило. Селене идея сразу понравилась, поэтому вопрос о совместной работе с колумбийцем решился быстро: «Когда ее впервые исполнили для меня, я подумала, что она звучит очень красиво и страстно».



Певец сказал, что восхищается не только красотой и талантом Гомес, но и ее отношением к аудитории и близким.

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