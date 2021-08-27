О процессе восстановления: певица МакSим разговаривает, но еще не поет

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 августа 2021, 18:36 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

К сожалению, Марина Максимова не скоро сможет заниматься любимым делом, уже не говоря об ее возвращении на сцену.

Директриса певицы Яна Богушевская сообщила, что после выписки из больницы Марина находится дома и восстанавливается после тяжелого периода. Максимову не оставляют без присмотра: исполнительницу регулярно навещает врач, с которым они могут выйти прогуляться на улицу и подышать свежим воздухом.



К артистке постепенно возвращаются силы, разговаривать она уже может, вот только петь ей запретили до полного выздоровления. Певица слушает все рекомендации врачей, не пропускает лечение и не геройствует лишний раз.



«Восстанавливается, старается гулять каждый день с врачом, занимается дыхательной гимнастикой. Друзья навещают… Про пение рано говорить. Разговаривает нормально», - уточнила представительница МакSим.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости