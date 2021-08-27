Лобода по прежнему скрывает имя своего богатого жениха

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27 августа 2021, 09:19 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Светлана не так давно рассказала о своих крутых переменах в жизни. Сбылась давняя мечта певицы: она купила себе дом в Европе. По некоторым данным, звезда приобрела себе недвижимость на кипрском побережье. Исполнительница перевезла туда всю свою семью, а сама время от времени приезжает.



Но это не единственная новость. Изменения коснулись и ее личной жизни. Лобода встретила мужчину, сделавшего, опять де по слухам, ей предложение еще в ее прошлый день рождения. Сама исполнительница не раскрывает имя избранника, но СМИ сообщили, что речь идет об олигархе Артуре Гранце. Якобы все в окружении Артура все уже знают, что Светлана его невеста.



Артистка не хочет раскрывать личность возлюбленного и публиковать фото в соцсетях. Кажется, что ждать появления пары на красной дорожке не придется. По словам Светланы, она оберегает свою личную жизнь от чужих глаз.

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