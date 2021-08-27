Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Лобода по прежнему скрывает имя своего богатого жениха

, 09:19

Лобода по прежнему скрывает имя своего богатого жениха
Фото взято из интернета

Светлана не так давно рассказала о своих крутых переменах в жизни. Сбылась давняя мечта певицы: она купила себе дом в Европе. По некоторым данным, звезда приобрела себе недвижимость на кипрском побережье. Исполнительница перевезла туда всю свою семью, а сама время от времени приезжает.

Но это не единственная новость. Изменения коснулись и ее личной жизни. Лобода встретила мужчину, сделавшего, опять де по слухам, ей предложение еще в ее прошлый день рождения. Сама исполнительница не раскрывает имя избранника, но СМИ сообщили, что речь идет об олигархе Артуре Гранце. Якобы все в окружении Артура все уже знают, что Светлана его невеста.

Артистка не хочет раскрывать личность возлюбленного и публиковать фото в соцсетях. Кажется, что ждать появления пары на красной дорожке не придется. По словам Светланы, она оберегает свою личную жизнь от чужих глаз.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Байден приказал готовить удары по ответственным за взрывы в Кабуле террористам

Байден приказал готовить удары по ответственным за взрывы в Кабуле террористам

Президент США Джо Байден приказал готовить удары по лидерам и объектам террористической группировки «Исламское государство в Хорасане», которая является частью запрещённой в РФ организации «ИГ». Причиной такого решения стали взрывы около здания кабульского аэропорта в четверг, 26 августа.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью