Есть такая профессия в ТикТоке: антилайфхакер

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 августа 2021, 09:05 Анастасия Иванова

Фото взято из Instagram @khaby00

Если же вы активно следите за различными соцсетями, а уж особенно хоть иногда листаете ТикТок, то скорее всего хотя бы раз натыкались на короткие видео темнокожего парня, высмеющего заумные или же просто странные лайфхаки. В своих видео парень с невозмутимым лицом и совершенно непринужденно демонстрирует, что абсолютно не впечатлен якобы нужными изобретениями. Его ролики настолько понравились людям, что он стал чуть ли не самым популярным мемом весной 2021 года.



Речь идет о человеке, которого многие узнают в лицо, но по имени мало кто знает. Его зовут Хаби Лейме. Хаби - 21-летний житель Италии.



Парень родился в 2000 году в Сенегале, а когда ему уже был один год, семья переехала в Италию. Они обстроились в коммуне Кивассо, жили в социальном жилье и существовали бедно. Но даже в трудных условиях родители мальчика всегда старались дать сыну все: хорошее образование, также поощряли его занятия спортом.



В школе Хаби занимался различными видами спорта, такими как легкая атлетика, футбол и баскетбол. Парень даже принимал участие в соревнованиях по баскетболу в рамках нескольких чемпионатов мира среди юниоров.



Лейме свою жизнь со спортом так и не связал. После окончания школы он пошел работать на завод в Чивассо. Работа на заводе приносила ему основной доход до прихода популярности.



По словам Хаби его детство можно назвать счастливым. За годы жизни в Италии тиктокер никогда не сталкивался с проявлением расизма в свой адрес.



«Мои друзья меня защищали. У меня никогда не было такой проблемы. Никто не осмеливался меня оскорблять, потому что мы все были одной компанией и внутри нее уважали друг друга», - рассказывал Лейме о своем прошлом.



Из-за пандемии в марте прошлого года Хаби потерял работу. Не смотря на советы его отца сразу же искать новые вакансии, Лейме решил притормозить. Он сидел дома и долго смотрел тиктоки. Потом ему и самому понравилась идея записывать короткие ролики. Не сразу его контент пользовался популярностью. Но проанализировав аудиторию, алгоритмы платформы и тренды, парень решил записывать антилайфхаки. Хотя изначально 21-летний Хаби делал это не ради славы, а просто хотел дарить людям развлекательные видео.



Главная фишка роликов Лейме - молчаливость и мимика с жестами. В конце каждого видео Хаби саркастически смотрит в камеру и разводит руками, типа: «Все гораздо проще, ребят». Это парень и считает секретом его успеха: «Мое выражение лица и жесты вызывают у людей смех — это международный язык, на котором меня все понимают».



Теперь у Хаби пейсе больше нет причин возвращаться на завод, ведь его аккаунт отлично монетизируется.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости