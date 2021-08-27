Клиентка Цивина и Дрожжиной найдена мертвой в квартире

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27 августа 2021, 08:27 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Юрист Михаил Цивин и актриса Наталья Дрожжина обрели популярность после скандала с имуществом Алексея Баталова. До сих пор идут суды, где каждая сторона пытается доказать свою правоту. Но только появляется все больше непонятных и страшных деталей.



Известно, что Михаил и Наталья работали с нотариусом Дмитрием Бублием. Дмитрий уже частично сознался в мошеннических схемах, правда, не стал свидетельствовать против себя, сославшись на 51-ю статью Конституции. Но, как выяснилось, что это не единственный скандал с участием Бублия.

Ранее он «работал» с наследством семьи Баталова, но потом, по словам экспертов, переключился на цель попроще. В поле зрения попала обворованная сотрудница МГУ Ольга Нищая, которая лишилась двух квартир в Москве. Эти сделки были оформлены в нотариальной конторе Бублия. С Ольгой попытались связаться, но ничего не вышло. Даже дверь по ее адресу никто не открывал.

Полиция по итогу вскрыла квартиру Нищей и нашла там ее труп. Родственницы погибшей рассказали, что Ольгу уже «похоронили», забрали все имущество, а близким людям предложили всего 2,5 миллиона рублей. Позже сотрудница МГУ была найдена, и вернула себе все активы. Однако еще позже она стала реже появляться на улице и вообще общение с кем-то сводила на минимум.

Эксперты в эфире шоу «Пусть говорят» предположили, что ее могли запугать и намекнули на то, что Бублий был замешан в мошеннической схеме Михаила и Натальи. Но на данный момент этому доказательств очень мало. Дмитрий уже является фигурантом дела, он выдал Наталью Дрожжину и Михаила Цивина, ему запрещено совершать определенные действия.

Пока дело еще не закрыто, и специалисты заявили, что узнают еще много скрытых подробностей, сохраняющие их Цивин и Дрожжина.

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