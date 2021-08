«Blue Lines»: 30 лет выдающемуся дебюту Massive Attack

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

26 августа 2021, 20:24 Антон Дубровский, Журналист

Фото: pinterest.com

Massive Attack — это группа из Бристоля (Великобритания), образованная в 1988 году, пионеры музыкального стиля трип-хоп. С момента образования и до 2011 года ими выпущено пять студийных альбомов, саундтрек, один альбом ремиксов и сборник хитов. Massive Attack часто сотрудничают с другими музыкантами как соавторы, продюсеры или авторы ремиксов отдельных композиций. Электронный стиль музыки группы представлен смесью джаза, хип-хопа, рока, рэгги и соула. Одни из ведущих представителей бристольской андеграунд-сцены.

Группа имеет постоянный состав (Роберт Дель Ная, Грант Маршалл и Эдриан Тоус), но в записи альбомов Massive Attack принимает участие множество знаменитых вокалистов и музыкантов — от звезды музыки рэгги Хораса Энди (Horace Andy) до известнейшей исполнительницы авторской песни Шинейд О’Коннор. Композиции группы звучат во многих телевизионных шоу и фильмах («Шакал», «Бэтмен Навсегда», «Мулен Руж!», «Блэйд II», «Доктор Хаус», «Матрица», «Зона Преступности», «Зачарованные», «Большой Куш», «187», «Побег», «Останься», «Пи (Фильм)», «Удача (Телесериал)», «Отбросы (Телесериал)», «Лютер (Телесериал)» и др.). Также группа имеет финансовую долю в небольшом ночном клубе Tube в родном Бристоле.



Группа создана Грантом Маршаллом, Робертом Дель Наей и Эндрю Ваулзом на основе популярного в середине 1980-х коллектива The Wild Bunch, который был не столько ансамблем с постоянным составом, сколько так называемой звуковой системой (англ. sound system) — «творческой тусовкой», полухаотичным собранием объединённых общей идеей людей, постоянно сменяющих и дополняющих друг друга различных бристольских музыкантов, авторов, диджеев, звукорежиссёров и продюсеров, игравших музыку в смеси из всех возможных стилей.



Кроме будущих участников Massive Attack, в состав The Wild Bunch входили: Клод Вильямс (Willie Wee), Майлз Джонсон (DJ Milo) и Нелли Хупер (Nellee Hooper). После того, как распались The Wild Bunch, Хупер успел поучаствовать в работе с коллективом Soul II Soul, занимался сольной карьерой, поработал с Massive Attack, потом занялся продюсированием и работал с такими знаменитостями, как Шинейд О’Коннор, Бьорк, Мадонна (Madonna). (Из Википедии).



Влияние



Прослушивание дебютного альбома Massive Attack, «Blue Lines», спустя 30 лет после его первоначального релиза, похоже на чтение старого романа Уильяма Гибсона, который описывает ближайшее будущее тогда, когда оно уже почти настоящее и делает это с тревожащей точностью. Почти каждая песня альбома предлагает слушателю звук, который, в настоящее время, используется на передовой создания музыкальных вкусов. Вокал Роберта Дель Наи на открывающем дебютный альбом Massive Attack треке «Safe From Harm» звучит причудливо из-за использования эффекта наложений в голосе , и именно его напоминает звук вокала в припеве композиции «Mercy» знаменитого американского рэпера Канье Уэста (пусть даже Канье снял его с работ американского хип-хоп-диджея DJ Screw, который разрабатывал свой уникальный стиль в Хьюстоне (штат Техас) в 5000 милях от Бристоля (Англия) почти в то же время, когда группа Massive Attack записывала «Blue Lines)». Четкий, приглушенный гитарный рифф песни «One Love» Massive Attack почти идентичен риффу в треке «Ahh S**t» с альбома «Late Nights With Jeremih» американского певца, автора песен и продюсера Jeremih. Гипнотизирующий космический регги-ритм композиции «Five Man Army» бристольцев легко мог бы стать изюминкой любого количества микстейпов (тип звукозаписи, сборник песен, записанных в определённом порядке, представляющий смесь (англ. mix) музыкальных фрагментов, собранных в композицию, обычно на аудиокассету (англ. Tape — магнитофонная лента)) различных модных рэперов.



Звучание



Когда участники группы Massive Attack Дель Ная, Грант Маршалл и Эндрю Ваулз записывали альбом «Blue Lines», поджанр под названием трип-хоп еще не был изобретен. Впрочем, в своей основе, «Blue Lines» — это хип-хоп-альбом, хотя и с примесью соула, даба, танцевальной музыки и психоделического рока. Тот факт, что основная аудитория группы в Америке состояла в основном из рейверов и альтернативных рокеров, этого не меняет. Важно заметить, что достижения Massive Attack еще больше выделяются в музыкальном плане по сравнению с тем, что происходило в то время в других частях мира, где создавали музыку в стиле хип-хоп. Таким альбомам, как «Straight Outta Compton» (1988) группы N.W.A., «It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back» (1988) группы Public Enemy, «Paul's Boutique» (1989) группы Beastie Boys и «3 Feet High And Rising» группы De La Soul было всего два-три года в 1991 году, и примерно таким же был возраст битмейкинга (создание музыки, барабанных партий и аранжировки в хип-хопе и электронной музыке) как самостоятельного искусства. Рваные ритмы и минимум эффектов в аранжировке, которые определяли идентичность рэпа в 1980-х, только начинали заменяться глубокими, органичными текстурами, которые определили этот жанр в 1990-е, и альбом Massive Attack «Blue Lines» был в этом смысле на переднем плане.



Когда группа Massive Attack появились впервые, хип-хоп в Великобритании все еще только начинал развиваться. В течение многих лет сцена там, какой бы она ни была, была сосредоточена, главным образом, на воспроизведении тенденций, которые уже выходили из моды к тому времени, когда они пересекали Атлантику. Это отсутствие собственной идентичности, вероятно, было преимуществом для группы Massive Attack. Им не нужно было соревноваться со своими современниками для того, чтобы увидеть, кто сможет лучше засэмплировать классику соула и фанка вроде группы The Jimmy Castor Bunch или беспокоиться о том, чтобы соответствовать любому постороннему слушателю, чьи предубеждения о подлинности хип-хопа могут не включать в себя классические образцы прогрессивного рока и такие возвышенные и расслабленные композиции как «Unfinished Sympathy», шестой трек с альбома «Blue Lines». Еще одним активом группы была работа шведской певицы, композитора и рэпера Нене Черри, чей дебютный альбом «Raw Like Sushi» (1989), над которым работали Дель Ная и Ваулз, послужил жанровым вдохновением для пластинки «Blue Lines», а также обеспечил бюджет для её записи. Черри даже заплатила группе зарплату и позволила им превратить спальню ее ребенка в импровизированную студию.



Опыт



На самом деле участие музыкантов Massive Attack в записи альбома Нене Черри «Raw Like Sushi» (Ваулз отвечал за программирование, а Дель Ная был соавтором в написании песни «Manchild») было их единственным соприкосновением с музыкальной индустрией на тот момент. Никто из музыкантов, записавших альбом Massive Attack «Blue Lines», не имел такого опыта записи, кроме вокалистки Шары Нельсон и ветерана жанра рутс-регги Хораса Энди. Несмотря на это, группа каким-то образом создала свою замечательную и целостную звуковую идентичность. Это ясно из захватывающего открывающего диск трека «Safe From Harm», который смешивает в себе агрессивный барабанный бой, рэп Дель Наи, проникновенный вокал певицы Нельсон и минорные клавишные, выстроенные вокруг пугающе мощной басовой партии. Начиная с этой композиции, каждая важная составляющая звучания песен Massive Attack уже находится на своем месте: от калейдоскопа жанров до общего ночного ощущения от этой музыки и тяжелой дозы паранойи, которая пронизывает все это.



Группа выстраивает остаток альбома весьма интересным образом, предлагая различные вариации своего уникального звучания. Песня «One Love» с Энди на вокале ощущается композицией в стиле дэнсхолл с пугающим фанковым риффом на электрическом пианино и виниловым сэмплом духовой секции, которая почти на десять лет опередила трек «Simon Says» (1999) американского рэпера Pharoahe Monch, в котором используется похожий подход. Песня «Daydreaming» с партией скрипучих барабанов в стиле брейкбит — это более прямолинейный хип-хоп, чем большая часть работ второй стороны альбома «Blue Lines». Слои атмосферных синтезаторов и почти шепчущий вокал Эдриана «Трики» Тоуса (британская звезда жанра трип-хоп, работал как приглашенный музыкант на альбомах Massive Attack, сегодня является третьим постоянным участником группы – авт.) дают понять, что Massive Attack задумали нечто совершенно отличное от того, что делал любой другой рэп-продюсер в то время.



Сегодня



Альбому «Blue Lines» удалось притянуть внимание множества продюсеров к своему уникальному видению музыки этого стиля. К тому времени, когда три года спустя Massive Attack выпустили свой второй альбом «Protection» (1994), новаторский подход группы к музыке был скопирован достаточно много раз для того, чтобы стать полноценным движением. Ещё через четыре года они продолжат свою карьеру выпуском настоящего шедевра в виде альбома «Mezzanine» (1998), но к тому времени, к сожалению, проект уже начал разваливаться. Эдриан «Трики» Тоус отделился от коллектива после пластинки «Protection», потому что решил строить свою собственную сольную карьеру. Основное трио (Дель Ная, Маршалл, Ваулз), стоявшее за успехом группы в итоге также резко распалось в тот момент, когда Ваулз, а затем Маршалл покинули Дель Наю, который продолжил выпускать новую музыку сам, сохранив название группы. Эдриан «Трики» Тоус и Грант Маршалл затем вернуться в Massive Attack. Между тем, трип-хоп, в целом, был полностью освоен новым поколением музыкантов, некоторые из которых превратили его в саундтреки для вестибюлей фешенебельных отелей.



Различные перемены в музыкальном мире и изменчивая мода не отменяют сегодня того, что пластинка «Blue Lines» стала потрясающей записью, когда она вышла, и она остается таковой и сейчас. Как только вы погружаетесь в музыку группы Massive Attack глубже, вы понимаете, что они остаются собой и сегодня, а большая часть музыкантов из мира хип-хопа все еще пытается догнать эту выдающуюся группу.



В материале использованы исследования американского журналиста и продюсера Майлза Реймера.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости