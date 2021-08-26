Адвокат сообщила новые данные о смерти Валентины Легкоступовой

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

26 августа 2021, 17:38 Анастасия Иванова

Фото взято из интернета

Смерть советской и российской эстрадной певицы не давала покоя ее поклонникам. Долгое время они винили ее мужа Юрия Фирсова, но тот утверждал, что Валентина оступилась и упала сама. На данный момент появились противоречивые подробности.



Сегодня появилась новая информация от судмедэкспертизы. Ранее сообщали, что смерть звезды не была насильственной. Однако сейчас эти выводы можно опровергнуть.



По словам адвоката дочери исполнительницы, Легкоступову ударили тупым предметом по голове более двух раз. «Такое заключение сейчас есть в материалах уголовного дела, в связи с чем следствие назначило еще одну комплексную экспертизу. И сейчас мы ждем ее окончания», - сказал Сергей Жорин.



После всех исследований также опровергли факт того, что Валентина страдала от алкогольной зависимости, как до этого утверждал Юрий.



«Валентина активно работала, все эти годы была на виду. К тому же она являлась начальником отдела культуры Феодосии, а при такой должности злоупотребление алкоголем недопустимо», - сообщил юрист.



Адвоката еще смущают показания мужа. С самого начала Фирсов говорил, что не вызвал скорую помощь, потому что не знал, что Валентина упала. Но после этого резко поменял показания - сказал, что присутствовал при ее падении. «Фирсов не мог не понимать, что происходит с его женой, поскольку вся кровать была в крови», - говорит Сергей.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости