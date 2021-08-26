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Жизнь с чистого листа: Зои Кравиц развелась и больше проводит времени с Ченнингом Татумом

, 16:27

Жизнь с чистого листа: Зои Кравиц развелась и больше проводит времени с Ченнингом Татумом
Фото взято из Instagram @zoeisabellakravitz

На этой неделе завершился бракоразводный процесс актрисы и ее уже бывшего супруга Карла Глусмана. Еще в самом начале этого года стало известно о расставании супругов. Спустя восемь месяцев пара окончательно разошлась.

Представители звезды не уточняли, что именно стало причиной разрыва партнеров. Кравиц и Глусман прожили в браке чуть больше года. Поклонники подозревают, что они могли расстаться из-за романа Зои с Ченнингом. В последнее время актрису часто замечают в компании Татума.

На прошлой неделе их застали папарацци на велосипедной прогулке, а в понедельник они вместе выходили из продуктового. Выглядели актеры как самая настоящая пара: Ченнинг вез тележку с продуктами, а Зои счастливая шла рядом и несла букет из гвоздик.

Однако никаких официальных подтверждений их романа нет. Но в то же время, Кравиц и Татуму ничего не мешает быть вместе - они оба сейчас свободны.

С Зои же Ченнинг сблизился на съемках ее режиссерского дебюта - картины Pussy Island. В процессе работы коллеги по цеху сильно сдружились, однако тот факт, что они стали так много времени проводить и за пределами съемочной площадки, наталкивает фанатов на мысль, что между ними могли завязаться романтические отношения.

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