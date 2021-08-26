Блогер «скупила» российских звезд и опубликовала смету дня рождения на 123 миллиона

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

26 августа 2021, 13:31

Фото: cоцсети

Коуч и популярный блогер, а также создательница марафонов чудес в Instagram Елена Блиновская решила с размахом отметить юбилей. Все-таки 40 лет бывает раз в жизни, а потому она «скупила» российских звезд и отправилась в Горный Алтай, где сняла для праздника целый отель.

Каждому гостю и его семье блогерша оплатила перелет бизнес-классом до Горно-Алтайска, трансфер и проживание. А гости-то не простые. Ведущие – Ургант и Собчак, на сцене развлекают народ - Лобода, Звери, Киркоров и другие топовые российские исполнители, в зале – Нюша, Бородина, Лопырева, Jah Khalib и другие селебы. Основной банкет проходил в полностью переделанном спортзале отеля. Декорации помещения напоминали заросли тропического леса.

Но несмотря на подобные ухищрения, пьянка есть пьянка. И захмелевшие гости с трудом удерживали себя в рамках приличия. После праздника Блиновская показала общую смету. Без учета аренды отеля инстаграмщица потратила на свой день рождения почти 119 миллионов рублей. Если приплюсовать 3,5 миллиона за «стены», то сумма получается просто-таки неприличная.

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