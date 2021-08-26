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Мария Грачева, потерявшая кисти рук, в третий раз стала мамой

, 08:42

Мария Грачева, потерявшая кисти рук, в третий раз стала мамой
Взято из Instagram @margoritka1211

Маргарита сообщила еще весной о том, что ждет третьего ребенка. Грачева не скрывала беременность и охотно делилась всеми новостями, происходившими с ней. Недавно мальчик появился на свет. 

Об этом событии блогерша сама рассказала в соцсетях. Выложив кадр с новорожденным, девушка подписала, что очень счастлива. Мама с малышом чувствует себя прекрасно, и роды прошли хорошо.

«Сегодня я стала мамой-трансформером. Наш маленький (хотя и не очень маленький) мальчик родился 25 августа в 10.10», - сообщила блогерша. Она добавила, что вес малыша составляет 3700 граммов, рост 53 сантиметра.

Рожать Грачева решила в элитном роддоме на Фурштатской улице. Там же родились и дети бывшего «Зенита» Вячеслава Малафеева, актрисы Анастасии Мельниковой, телеведущего Ивана Урганта, Олимпийской чемпионки Елены Бережной и многие другие.

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