Романтичное фото: Богомолов показал себя и Собчак без ретуши

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

26 августа 2021, 08:30 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Театральный режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме редким фото с женой Ксенией Собчак. В последнее время Константин и Ксения редко появлялись на публике вместе и не спешили показываться в обнимку на фотографиях и видео в соцсетях, чем вызывали слухи о проблемах в браке. Однако день рождения Богомолова, прошедшее в конце июля, пара отмечала вместе в Санкт-Петербурге, устроив пикник на крыше гостиницы с шикарным видом на город.

Но даже тогда Собчак порадовала поклонников лишь отрывками семейных посиделок, так и не выложив совместных кадров. Богомолов сам выложил романтический снимок в соцсеть, судя по всему с той же самой поездки. На фото супруги выглядят счастливыми: они сидят в обнимку на катере, везущим их по Неве.

Подписчики режиссера отметили, что пара выглядит естественной и настоящей, да и сама фотография сделана без ретуши и модных фильтров:

«Какие классные и настоящие!», «Милахи. У Ксении в глазах любовь!», «Константин чисто на стиле. Лето, три полоски», «Как будто отличница прогуливает уроки с двоечником», - иногда подшучивали интернет-пользователи.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости