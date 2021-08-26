Жена и дети Михаэля Шумахера снялись в документальном фильме о гонщике

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26 августа 2021, 08:25 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Еще в 2013 году всемирно известный немецкий гонщик «Формулы-1» получил серьёзную черепно-мозговую травму на горнолыжной трассе. Спортсмен после этого происшествия был введен в кому.

После терапии в клинике его отправили на домашнюю реабилитацию. С тех пор от самого Михаэля и его семьи новостей практически не было. В прессе не давали сведений о текущем состоянии гонщика, и семья комментариев не давала. И вот, спустя столько лет, впервые семья нарушила молчание и приняла участие в съемках документального фильма от Netflix о Шумахере. Недавно вышел первый трейлер проекта.

В трейлере появляются жена Михаэля Коринна, дочь Джина-Мария и сын Мик, который пошел по стопам отца и также стал гонщиком. С этого года он участвует и в заездах «Формулы-1».

«Я просто почувствовала, что он особенный. В нем всегда была сила. Он показывает мне ее и сегодня. Каждый день показывает, насколько он силен», - слова Коринны в фильме.

Стало ясно, что в проекте зрители увидят многие уникальные архивные кадры - не только, что происходило за кулисами «Формулы-1», но и домашние съемки семьи, а также кадры первых заездов самого Шумахера: за руль карта он сел в возрасте четырех лет, а в пять уже участвовал в гонках на местной трассе картинга.

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