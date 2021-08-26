Хабиб Нурмагомедов высказался против участия ринг-герлз в турнирах ММА

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

26 августа 2021, 08:18 Анастасия Иванова

Взято из интернета

Публичные заявления и высказывания чемпиона UFC на различные темы нередко подвергаются критике. Недавно спортсмен, который завершил свою карьеру в марте этого года, снова напомнил о себе. На пресс-конференции, посвященной турниру имени его покойного отца Абдулманапа Нурмагомедова, Нурмагомедов ответил на вопрос о самом ненужном в смешанных единоборствах, по его мнению.

Хабиб высказался о ринг-герлз - девушках с табличками на рингах. Однако сама подача того, о чем он говорит, для женщин прозвучала довольно оскорбительно:

«Это самые ненужные люди в единоборствах. Включите вы на экране, какой раунд идет! Какую функцию они несут? Что они делают? В истории есть много моментов, которые были неправильными. И вот история говорит, что это ненужные люди. Никому не навязываю свое мнение, со своим законом не прихожу. Мы здесь развиваем спорт в первую очередь. Люди хотят шоу, но смешивать все это считаю неправильным. Я ни в коем случае не против женщин. Женщина создана для мужчины. Просто всему есть свои рамки в том, что мы делаем и говорим», - высказался бывший боец ММА.

Хабиб оговорился, что ничего не имеет против женских боев, но его сексистское высказывание вызвало бурные обсуждения в прессе и соцсетях. Феминистки ранее также были против ринг-герлз, так как не поддерживают объективизацию и сексуализацию женщин. Но в то время как защитницы женских прав и свобод признают данную практику унизительной, Нурмагомедов явно намекал на положение женщины в обществе в целом.

На данное заявление отреагировала и Ксения Собчак в своем телеграмм-канале «Кровавая барыня». Ксения опубликовала тот самый отрывок из пресс-конференции, где спортсмен говорит про женщин. Данное видео Собчак сопроводила саркастичным комментарием, напомнив о событиях в Афганистане: «Это не лидер «Талибана», посадивший непокрытых афганских женщин под замок. Это уважаемый российский спортсмен, понимать надо».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев тоже отреагировал на высказывание Хабиба, но с обычным для него юмором: «Да, пусть ходят мужчины в ватниках! Дружно скажем «нет» проклятым ринг-герлз!»

Хабиба Нурмагомедова уже не первый раз обвиняют в сексизме. На пресс-конференции три года назад, борец на вопрос о том, с чего начинать женщинам в единоборствах, предложил женщинам в первую очередь заниматься своей семьей.

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