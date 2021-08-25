Кристина Орбакайте на «Новой волне» пожаловалась на несовпадение ритмов
25 августа 2021, 22:24 Герман Напольский
Певица Кристина Орбакайте в ходе прошедшей днем 25 августа репетиции гала-концерта закрытия Международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2021" пожаловалась на несовпадение музыкальных ритмов, в связи с чем для ее номера на репетиции пришлось устроить дополнительный прогон.
Многие стали гадать, связаны или нет данные неудачи с тем, что в песне несколько раз повторялись слова "Я - Кристина Орбакайте".
Отличилась на репетиции Ирина Аллегрова, во время проб которой из зала попросили удалиться прессу и волонтеров. В то же время во время вечернего гала-концерта она пригласила всех на свое 70-летие на "Новую волну-2022".
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