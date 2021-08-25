Представитель Армении на «Новой волне» посвятил свою победу армянским солдатам

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25 августа 2021, 22:15 Герман Напольский

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Представитель Армении Саро Геворкян, завоевавший первое место на Международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна-2021", посвятил свою победу армянским солдатам.

Об этом, по собственному свидетельству нашего корреспондента, исполнитель коротко сказал после получения приза из рук председателя жюри "Новой волны" Игоря Крутого.

​ Как сообщила пресс-служба конкурса,​ Saro​ родился в городе Мартуни (Армения). Образование и творческий опыт получал в вокальной студии «До Ре Ми», в Государственном Театре Песни и в Ереванском Государственном колледже культуры: «Был учеником великих мастеров нашей страны – Надежды Саркисян и Артура Григоряна». В 2015 г. участвовал в международном вокальном конкурсе «Путь к звездам» (Санкт-Петербург), где среди 220 участников конкурса выиграл Гран При, также в разные годы становился обладателем Гран При на различных международных конкурсах. Любит заниматься йогой и фитнесом. Не сторонник делиться планами и мечтами: «Предпочитаю, чтобы сначала ВСЁ СЛУЧИЛОСЬ, и уж потом все узнали об этом!». Свободное время любит проводить с друзьями или на природе. Хотел бы исполнить дуэт с Бейонсе: «С малых лет эта певица для меня пример, встреча с ней – моя мечта». Saro любит и умеет готовить самые разные блюда: «Но нет времени на это, и чаще всего я ем не дома J». С детства мечтал стать певцом – и стал им: «Мои музыкальные способности впервые заметила воспитательница детского сада – мне было четыре года, я всегда и пел, и танцевал на всех утренниках и мероприятиях. Приходил из детского сада, забирался на крышу гаража, и пел, представляя, что нахожусь на очень большой сцене, популярен и знаменит. Я всегда приглашал соседей домой и устраивал концерты. Мама замечала эту любовь к аудитории во мне, и считала, что мне нужно получить образование и принимать участие во всех возможных конкурсах, добиваться своей мечты. Она водила меня на вокал три раза в неделю, затем я переехал в Ереван в 9 лет и начал учиться. «Терпение» – слоган моей жизни!».

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